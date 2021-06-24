相隔一年半回新 文慧如最想回家抱外甥

文慧如相隔一年半回新，笑言“隔离到疯掉”，出关后最想抱外甥。

本地歌手文慧如在台湾发展，因疫情已经一年半没回新，20日终于回来与家人团聚，但必须先在酒店隔离21天。昨天凌晨，她在IG限时动态上传一段视频，是她凌晨4点与朋友一起开zoom线上见面，并留言“两个隔离到疯掉的人”，还标签了男友张𬀩弘。

文慧如今年（2021年）2月认爱本地音乐制作人张𬀩弘，两人一起在台湾打拼，这次结伴回来，在同一家酒店隔离但无法见面，真是“这么近又那么远”。

昨天（6月23日）接受《联合晚报》电话访问时，文慧如说：“回来的头两天还挺兴奋，住酒店就当staycation（度宅假），但前晚，情绪开始有点低落。在一个房间待太久，感觉太压迫，但庆幸我的房间有窗口，能看到滨海湾金沙和滨海湾花园，可以舒缓心情。”

台湾目前处于三级警戒，文慧如许多工作都取消或延期，原本7月在本地的演唱会也延到明年1月。她说：“跟家人商量后，觉得反正在台湾没有工作，就回来吧！真的很想家人，尤其没事做时，会更思念他们。”

结束隔离后，文慧如最想做的就是抱抱和亲亲外甥。她说：“外甥出世到现在一岁多了，我都还没见到他。家人一直在群组晒他的照片，我只看得到摸不到。结束隔离后，要叫姐姐把他带来给我抱抱亲亲。”

抵新立刻点炒福建面

文慧如抵新当晚，立即点了炒福建面送到酒店，她说：“太想念本地美食了！”这几天，家人和朋友也给她送了鸡饭、椰浆饭、炒粿条、叉烧饭等，她笑说：“吃了好多！”

之前在台北宅在家，她三餐几乎都叫外卖，惭愧地说：“我不会下厨，没有遗传妈妈的好厨艺，也后悔没有学做菜。”她叫外卖常叫新马美食，例如板面、椰浆饭。

每天宅在家，担心发胖吗？她说：“不太担心，我都是正常用餐，也不特别减肥，体重一直维持着。我比较担心肺活量减低，所以有做有氧运动。”

这趟回新，文慧如已申请接种疫苗，正在等待通知。