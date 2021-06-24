《刑侦日记》中饰精神分裂母亲 惠英红神级演技让工作人员每看必哭

澄清无线剧《刑侦日记》非延续《刑事侦缉档案》！惠英红剧中饰饱受精神分裂折磨的可怜母亲，哭戏展“神级演技”，团队工作人员“看了五次哭了五次”！

由无线与大陆优酷联合拍摄制作的悬疑惊悚剧《刑侦日记》本月（6月）中于优酷港剧场首播，优酷昨天下午（6月23日）安排媒体采访幕后团队，包括监制关树明、编审和编剧朱镜祺、刘小群等接受访问。针对早期有指《刑侦》是《刑事侦缉档案》第五季，关树明澄清：“这个传闻是假的，整部剧跟之前系列没有关系，这是全新的制作。”朱镜祺也指《刑侦》虽然有刑侦元素，但主要聚焦心理病患者，希望借着此剧呼吁大家多关怀这个社群。

王浩信饰演的卧底警员叶劲峰患有人格分裂，“朱玑”是他小时受刺激被解离出来的次人格，为叶劲峰承担痛苦。饰演其母杨碧芯的惠英红则患有精神分裂，时而正常时而秒变成狠毒的另一面，一个眼神足以让观众毛骨悚然。《刑侦》首播隔天，“惠英红王浩信新剧好吓人”登热搜，至今该剧在豆瓣取得8.4的高分。

曾担任《陀枪师姐》《法证先锋》系列等经典港剧的编剧刘小群说，过去打造许多警匪剧，此次想要突破，最后团队决定以精神疾病作为切入点。朱镜祺也透露，整部剧的创作过程横跨两年，剧组开拍前搜集大量资料，包括为王浩信的角色采访人格分裂病患，“这是和优酷合制的第一部剧，希望能将港剧的水准提高。”

曾夺香港金像、台湾金马影后，惠英红两年前凭重返无线主演的《铁探》首封视后，去年与《铁探》班底再合作拍《刑侦》，刘小群说，惠英红曾患心理疾病，也做过傻事，她后来读了一些心理辅导相关课程，当过辅导员。制作团队从惠英红的经历得到激发，在《刑侦》中创造出立体感性的角色。

刘小群还指出，此次惠英红由《铁探》中最强悍的警队高层，变身饱受精神病折磨的可怜妈妈，“她想要关心心理病患的群体，跟我们的想法一拍即合。”

“现在看到的戏份里，大家都说被红姐吓到睡不了觉。但看完之后，大家最同情的会是杨碧芯。惠英红最后几场哭戏是神级演技，工作人员看了五次，哭了五次。”

姜皓文铁汉柔情

曾夺金像奖“最佳男配角”的姜皓文是好戏之人，在《刑侦》中饰演的“刑侦之父”聂山是一名硬汉警司，但在寻找妻子时展现出铁汉柔情的一面。

朱镜祺说，演技曾获奖项认同的姜皓文和惠英红参与制作，跟其他无线演员一起演戏，能带动演员整体的演出有进步。

他也透露：“红姐非常看重剧本和制作团队，无线给的酬劳不是特别高或特别低，就一个合理的价钱，很感谢红姐能够参演。”

团队采访人格分裂病患

王浩信的主次人格分别与王敏奕、黄智雯有感情线。

刘小群表示，团队做过资料搜集，也真正采访患人格分裂的病患，“她的主人格跟男朋友在谈恋爱，其中一个人格是个小女孩，但小女孩的人格不喜欢主人格交往的男生，曾经发生两人约会玩的很高兴时，她突然拒绝承认男生的男友身份。”

王浩信的次人格朱玑是笔迹专家，为此剧组邀请笔迹专家林婉雯在拍摄时提供专业意见。

关树明说：“比方说要在遇害者裸尸背上写血字之前，制作团队跟专家分析故事结构，才能营造出凶手当时应该用怎样的笔迹去写这些文字。”