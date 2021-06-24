台湾乐团鱼丁糸新单曲《终点起点》 给自己力量 给大家温暖

台湾乐团鱼丁糸（苏打绿）这两年经历风风雨雨，包括吴青峰与昔日恩师林暐哲因著作权对簿公堂，无法再使用“苏打绿”这个团名而被迫改以“鱼丁糸”继续活动，但六位团员坚定地说：没有任何事情会击垮我们。

鱼丁糸将在明天推出新单曲《终点起点》，六人今天下午接受本地媒体访问，这首歌的词曲作者小威说：“我们这两年多经历了很多事情，对苏打绿和鱼丁糸来说，不代表终点或起点，代表的是我们人生的经历。这首歌提到我们创作的初心是那么的单纯美好，而现在这还是我们的动力。我们一起工作15年，比家人还像家人，我们知道重新出发有多么困难，但就算失败了，顶多梦一场，只要我们还是一家人。”

《终点起点》是鱼丁糸为自己而写，而在疫情期间，他们也借歌曲为大家送暖。阿福说：“我们觉得在这个时间点，应该给大家一首比较正面、温暖的歌曲。”馨仪补充说：“终点不会只是终点，有时也是起点，或是过程，是任何的可能。我们想告诉大家，现在这个环境，我们在经历的这一切，都是一个过程。”

阿龚提到现在很多人居家办公，听音乐的习惯不同了，而他发现音乐的陪伴性很重要。“《终点起点》特别有这个感觉，这首歌有苏打绿的过去和鱼丁糸的未来，在这个时候听到，对每个人都是特别的经验。”

防疫期间，团员们各自有了不同的体悟。习惯待在家的青峰，40天只下楼一次拿东西，更尝试40天只用过一次肥皂洗脸，笑言感受一样好。馨仪在家和孩子学习陪养耐性，也有了早睡早起的规律生活。

小威感谢太太的好手艺，他负则拍照摆盘，然后吃光光，新的技能是睡前10分钟讲故事给孩子们听，家凯则是让孩子每天讲故事给自己听，最近儿子喜欢自然科学，上网获得很多新知识会跟他分享。

阿龚多了时间看IG直播，还兴起想办线上喝酒趴的念头。阿福说了两年多的减肥终于成功了，他说疫情期间都在家自己煮，还陪孩子跳舞，瘦了5公斤。

《终点起点》明天（25日）早上11点数位上架，MV将在官方频道同步首播。