拍摄《火神的眼泪》 演员与火神50公分距离

为拍摄《火神的眼泪》深入火场，陈庭妮和温升豪近距离感受火神的威力，萌起敬畏之心。

台湾夯剧《火神的眼泪》故事聚焦消防队员，透过他们执行的任务揭露消防职业不为人知的辛酸无奈。剧情写实感人，火灾场面逼真，演员情感真挚，播出后获得不少好评。

主要演员温升豪和陈庭妮昨天接受《联合早报》电访时，分享了拍摄过程中近距离接触火神的经验。温升豪回忆道：“我们和火最近的距离大概只有50公分左右，是伸手可及的距离。”不过因为现场做足防护措施，演员也穿上正规装备，让他们感觉很安全，“我反而会为工作人员担心，他们的配备或许没有我们那么齐全。”

这是陈庭妮生平第一次跟火距离那么近，“亲眼看到那么大的火，会觉得火是很漂亮的，但又知道它是很危险的，当下会敬畏火，敬畏大自然。”

谈及拍摄最难忘的事，陈庭妮说：“我有两次在拍摄时起了鸡皮疙瘩，一次是我和刘冠廷出救护任务时车子需要鸣笛，虽然只是拍戏，但我看到面前的车子纷纷让路，当下被震撼了。另一次是和升豪哥出任务，我们在一个转弯处倒得歪七竖八的，当时车子响着笛声，那样的场景让我瞬间有一种使命感，也感受到救人时那种分秒必争的急迫。”

让温升豪印象深刻的，则是一场消防员犹豫该不该破门而入的戏，他说：“当下能够感受到消防员须在压力下做出判断的为难。”

演员拍摄前受训两个月

温升豪在当兵时学过救护知识，但他笑说已经全忘了，拍摄前需要复习，“因为是职人剧，工作内容都非常专业，我们必须熟悉各种操作和流程，还要表现得从容，动作也要很准确，所以开拍之前我们都接受了两个月的训练。”

陈庭妮说：“但幸好拍摄现场有专人在，我们只须要把本分做好。反而是拍摄前期的准备比较难，我的角色是救护员的最高级别，有时甚至须要做侵入性治疗。”她之前的救护知识几乎是零，为了拍摄还特地去考了救护证书，“感谢这部剧让我学习到新知识。”

除了有机会接触新知识，陈庭妮现在也更了解消防员的工作，“拍了这部剧我才了解到，原来消防员救护工作比打火还要多。”

四个角色各有故事

《火神的眼泪》四个主要角色邱汉成（温升豪饰）、徐子伶（陈庭妮饰）、林义阳（刘冠廷饰）和张志远（林柏宏饰）各有自己的故事。

沉稳内向的邱汉成因为工作而不断错失家庭的重要时刻，家庭和事业无法兼顾，让他十分为难。徐子伶是队里唯一的女生，外表冷漠但内心温柔坚强，虽然在家里和工作上都面对性别歧视，但她始终不愿向现实低头。

角色们各自面对不同的生活难题，却都对工作全心付出，体现了消防队员的奉献精神。

《火神的眼泪》明天午夜12点，通过Netflix启播。