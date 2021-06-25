布里妮首度出庭：望解除监管以再婚生子

（综合讯）曾叱吒乐坛的39岁西洋天后Britney Spears（布里妮斯皮尔）近来演艺工作完全停摆，正努力为了解除父亲Jamie Spears（杰米斯皮尔）对她的监管而奋战。她的解除监管案昨天（24日）开听证会，她透过视讯亲自向洛杉矶高等法院的法官说明理由。她想要再婚，想再生小孩，但是已年近40岁的她却因监管无法结婚，甚至不顾她的意愿，遭强迫子宫内植入避孕器。

布里妮长期活在大众的焦点下，承受莫大压力，2007年精神崩溃，隔年法院裁定由她父亲杰米监管她的6000万美元（约8073万6000新元）财产至今，她前年开始试图解除监管，双方对簿公堂，她过去透过律师陈诉理由，昨天是她首度出席庭审，并且花了25分钟激动地陈述，“我希望这个监管结束，我真心认为这对我是虐待”。

她向法官说：“我想要与男友结婚生小孩，但是监管却让我不能这么做。我现在体内有避孕器，不让我怀孕，我想要找医生取出来，但是他们却对我说不行。我感觉自己像被联手霸凌，孤单无助。”她认为自己应当与所有人一样，享有生儿育女的权力，“我理当拥有人生”。

她与舞者前夫Kevin Federline（凯文费德林）育有两个儿子，并与27岁男友Sam Asghari（山姆阿斯加利）交往多年，感情稳定。昨天举行的听证会，法官听取她的说词，还未做判决。