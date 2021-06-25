木船沉不了好声音 张雨生张惠妹当年现场演唱出土

本地第一家民歌餐厅“木船”，去年被冠病疫情击倒关门，然而，曾经在这家餐厅里回荡的天籁，最近“破土而出”，而且已获得六万多人点赞。

zaobao.sg记者在YouTube上找到一支已故台湾歌手张雨生在1996年于木船现场演唱的视频。他的招牌清亮高音重现，还牛刀小试，轻松拉了23秒长音，又祝台下的点歌者“有情人终成眷属”，然后侃侃而谈那一年和新加坡的缘份，随意自在又爽朗的个性表露无遗，让人勾起对这位在1997年因车祸去世的歌手深刻的怀念。

长30分钟的视频中，一身休闲的张雨生，坐在小巧的舞台上弹着木吉他，演唱多首自己的代表作《一天到晚游泳的鱼》《我的未来不是梦》，还难得呈献了福建和西洋经典《望春风》《天黑黑》，以及随兴的飚高音版《顺其自然》（Let It Be），气氛温馨舒服。他每次说话前后，都会发出随兴的笑声，流露爽朗的个性，充满感染力。

张雨生的不插电现场演唱，展现惊人音高与肺活量，显然勾起网民无限回忆，纷纷留言“真的是天使的声音，好美好纯粹，感动到想哭”“泪水都在眼眶打转了……永远怀念雨生”。

另一支视频则除了有张雨生，还有他发掘的刚出道、正迈往天后之路的张惠妹。当年才24岁的她在木船演唱《原来你什么都不要》《解脱》等成名曲，现场展示自己的非凡实力，在今天她已不常演出的情况下，这支见证天后青涩模样的视频愈见珍贵。

张雨生1988年以《我的未来不是梦》出道，高频嗓音细致又极具穿透力，加上千变万化的创作才华，让他一炮而红，被封“音乐魔术师”。他不但发行创作唱片，也担任音乐剧总监，还是发掘张惠妹的伯乐。

1997年10月20日凌晨2点多，开着跑车的他在淡水发生车祸，研判结果是疲劳驾驶又车速过快，导致车子失控严重撞击，他陷入昏迷24天后，因脑水肿并发吸入性肺炎过世，生命永远停格在31岁，让歌迷难过不已。

张雨生已离开超过20多年，木船也关了一年，但好听的声音随着这支视频的“出土”，将继续活在大家的回忆中。