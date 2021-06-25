左眼被女儿意外踢伤 立威廉终获保险赔偿

本地艺人立威廉2月遭女儿不小心踢伤左眼，视网膜脱落，紧急手术后一度遭保险公司拒赔。不过在经过和医生以及保险公司沟通后，最终立威廉获得了赔偿。

立威廉2019年底从台湾搬回本地常住，因疫情停工在家的他常陪女儿Harper玩耍，不想有一次女儿在做翻滾动作时不小心踢到他的眼睛，导致左眼视网膜脱落。在紧急看了眼科医生后即刻做了手术，医生当时警告如果再拖延眼睛可能会瞎。

立威廉3月曾在社媒发帖表示，此次意外受伤遭到保险公司拒赔，“很讽刺的是，我保的是私人意外事故保险，如果这件事不算是意外事故，那我真的不知道这叫什么。”

立威廉日前告诉《新明日报》，经过和保险公司以及医生沟通后，最近保险公司已经赔付了意外险。

他解释了这其中的来龙去脉。原来当初他去看眼科医生时，有随口问医生，这样破裂是正常的吗？当时医生解释说，视网膜脱落可能会因受伤导致，但上了年纪的人也会自行破裂。

最后医生写给保险公司的报告指立威廉视网膜破裂是自行退化导致的，因此保险公司拒赔。立威廉过后联系保险公司，才知道缘由。保险公司建议他再找看诊的眼科医生说明情况。“我觉得医生的文法比较保守，可能他没有百分百相信病人的说法，因为我也没证据表明是孩子踢伤的。”

不过在和医生沟通后，医院最终重新给保险公司写了报告，将病因写得更清楚一些，保险公司也依此赔付了意外险给立威廉。他说分享这样的经历是想告诉大家，如果保险拒赔，不要气馁，要和保险公司以及医生做沟通，找出原因，或许能解决问题。

经过3次复诊后，医生告诉立威廉不用再看诊，但他的眼睛没有百分百恢复。他表示听了很失望，目前看东西偶尔还是会觉得有重影，所以他告诫大家要好好照顾自己的眼睛。

立威廉左眼视网膜脱落。（图取自面簿）

盼能在本地拍戏

立威廉过往长期在中国发展，但疫情以来，无法出国。因此盼能在本地拍戏，兼顾照顾家人。

他透露，目前还没有注射冠病疫苗。“前阵子太太有登记注射疫苗，我还在观望。我听说注射中国疫苗以后去中国不用隔离，对我来说，对工作有利。但这个消息还没确定，所以打算继续等等看。”

他透露，去年有人找他，但因角色不适合拒绝了，“我在海外拍了很多不错的戏，如果在本地接的戏不好，人家会说你怎么退步了。上次我和庄米雪合作的电影《露露的电影》票房就很好。另外可能也有很多人还以为我是台湾人。”