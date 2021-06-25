“能力远超于我” 王浩信赞妻陈自瑶厉害

（香港讯）王浩信、惠英红、姜皓文、袁伟豪及黄智雯等主演的无线新剧《刑侦日记》将于下周一（6月28日）在香港首播，众演员昨天亮相记者会，惠英红人在中国未能返港宣传，但拍短片为大伙儿打气。

王浩信剧中角色患有人格解离症，角色分裂出两种不同性格，极考演技。《刑侦日记》已先在大陆播出，已夺两届视帝的王浩信表现获大陆观众赞赏，看好他凭此剧再夺视帝，跟3届视帝黎耀祥、郭晋安及罗嘉良看齐。王浩信称不敢当，并希望香港观众也有好评价。

他说：“拍之前战战兢兢，担心题材不适合自己。现在见内地的成绩不俗，算为香港团队争到一点光。我之前演过盲人，又演过搞笑角色，这次演人格分裂，算有突破。”

老婆陈自瑶近期工作表现突出，获阿姐汪明荃力赞后，于新剧演女一，将来可能夫妻一同夺视帝、视后。王浩信说替老婆开心，又大赞老婆在《好声好戏》做得很好，配音好厉害，“能力远超于我，我要请教她”。

演发癫角色 姜皓文失眠逾一年

姜皓文在《刑侦日记》第11集后才出场，他演一个忆妻成狂、经常发癫的角色，他说：“从未试过这么虐心的角色，由拍摄直至现在相隔逾一年，我仍然因角色失眠，所以早上不能跑步，开早班都好辛苦。”

袁伟豪剧中饰演心理医生，他预告角色并非看似表面简单，要观众耐心地由头看到尾才清楚剧情。问到此角色是否多年来最难演？袁伟豪承认为投入角色要活在自己的世界，故拍摄现场似自我隔离，甚少与人交谈。黄智雯闻言插嘴说：“当时感到他有拒人千里的感觉，不敢靠近他，似生人勿近。”