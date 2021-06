热播站

图片取自互联网

山海情

可上网观看

在金鹰奖频频翻车之后,白玉兰奖在中国受电视界重视的程度也提升了。本月初,本届白玉兰奖揭晓,以十项入围领先的《山海情》收获四个大奖,包括最佳电视剧、最佳男女配角,成为大赢家。

《山海情》被归类为“扶贫剧”,是中国特有的剧种。讲述上世纪90年代,移民从宁夏回族自治区“贫瘠甲天下”的西海固地区搬迁到玉泉营地区,从无到有地建设着新家园,村干部黄轩操心通电,灌溉用水等问题。

黄轩虽然很努力,却不自信移民面对的未来。直到国家新的扶贫政策出台,福建省对宁夏的扶贫事业进行对口援助,并建立了合作样板闽宁村;郭京飞、黄觉等优秀的福建干部来到当地,帮黄轩找到努力的方向;黄尧、白宇帆、热依扎等村里的年轻人也通过劳务输入,发展庭院经济等收获自信。

观看之前,曾怀疑扶贫剧这种题材能不能吸引我,毕竟我一直在城市长大,看贫穷的乡村人怎么吃苦,看得下去吗?

事实是,我看完了,而且很喜爱。相信早年吃苦奋斗过来的长辈观众,一样会喜欢,因为尽管时代、社会背景不同,但力拼恶劣环境,为子孙争取出头日子的华人传统精神,都是一样的。

扶贫过程,关关难过

2020年,中国一亿农村人口脱贫,832个贫困县全部摘帽。这些只是数字,但政府派去的扶贫干部付出的是切切实实的人生,是无名英雄,看了《山海情》对此会有深刻体会。

本剧在浙江、北京、东方、东南、宁夏五大卫视黄金时段联播,这样的阵仗不多见。宏大命题下充满烟火气的故事创造优异收视和口碑,堪称今年最突出的作品之一。

贫困县到底多苦?山荒坡陡,飞沙走石,缺水没路,不适合生存。即便如此,村民仍坚守祖辈留下来的土房,拒绝搬迁,剧中的扶贫过程,关关难过,时时都有鸡飞狗跳的场景,因为环境的问题未解决,人的麻烦就浮现。过程中,传统与现代,物质文明与精神文明,寻根与断根等难题一再挑战人们的智慧。

所以,它不是改造环境的计划而已,而是要改造人,改造思想,而重担就落在干部身上。

“扶贫剧”获得官方支援,也容易陷入模式化表达,但曾出品主旋律佳作《大江大河》系列的“正午阳光”,不但克服恶劣环境的巨大挑战,编剧还用生动有趣的方式展现扶贫工作中细腻的生活细节,台词精妙,群像栩栩如生,让人忍俊不禁。

《山海情》剧中老一辈的价值观,代表久远的历史传统,相信长辈观众会有共鸣,年轻人看后会觉悟自己所谓的“吃苦”,比起来根本无足挂齿。

演员与角色完美融合

每位演员都与角色完美融合,姚晨、王凯等大咖也来客串,合力呈现一个个立体丰满又写实的人物,难怪总共五人入围白玉兰演技奖,最后两人得奖。

平常潇洒帅气的黄轩变成灰头土脸的村干部,讲着当地方言,他的笑容、叹气、坚持,都让观众动容,完全和角色混为一体,可惜在白玉兰奖争视帝时败给《觉醒年代》的于和伟,其实他即使得奖也不为过。

女演员的牺牲更大,以艳丽形象闻名的热依扎出现时,我无法置信地再三确认,才相信镜头前的脏兮兮村姑是她。这也是为什么白玉兰视后奖颁给童瑶时,网上一片反弹声,不是童瑶在《三十而已》不好,而是热依扎演得太出彩了。35岁的热依扎的名气比不上迪丽热巴、古力娜扎、佟丽娅等三大新疆美女,但经此一“败”,反而更多人认识到她的实力了。

Sing·浪 2021(首播)

8频道 晚上7.00

今晚重现6月12日在新加坡室内体育馆举行的“Sing·浪”演唱会盛况,陈洁仪、董姿彦、王俪婷、Yung Raja、吉娜和金文明等本地歌坛巨星将带来新加坡编曲大师邓志明、Kenn C、吴庆隆和张瑞成的经典好歌,这个音乐夜缤纷璀璨。

消失的情人节

My Missing Valentin

卫视电影台(星和Ch866,

新电信Ch571) 晚上9.30

主演:刘冠廷、李霈瑜。在邮局工作的晓淇超级急性子,行事利落,反应敏捷,偏偏爱情急不来,活了三十年依然单身。日复一日的沉闷工作中,她发现有一个慢半拍的男生,不论阴晴每天到邮局寄一封神秘的信……

不洁 The Unholy

Singtel TV随选电影,随时播看

讲述听障女孩爱丽丝因圣母玛利亚神迹恢复视听功能,甚至还能给人治病。消息传开,人们纷涌而至,一名记者(Jeffrey Dean Morgan饰)也想挖掘内幕。随着可怕的事情一件件发生,他开始质疑所谓奇迹是否来自邪恶的力量?

影响 Impact with Gal Gadot

国家地理频道(星和Ch411,

新电信Ch201) 晚上10.00

以色列女星Gal Gadot监制的6集系列纪录片,展现普通人的不平凡生活,倾听6名女性的故事,感受她们的韧性和热情,从中获得力量,创造更多美好。

爆炸 Spontaneous

HBO(星和Ch601,

新电信Ch420) 晚上9.00

Katherine Langford自编自导,讲述女孩玛拉的同学突然发生人体爆炸身亡,玛拉的生活开始陷入一片混乱。

威廉王子:我们的星球

Prince William:

A Planet For Us All

BBC Earth(星和Ch407)

晚上8.05

英国威廉王子向来亲近大自然,这份热爱也感染了他的子女要捍卫自然环境,节目收录他横跨两年的影像,带领观众展开环球之旅,关注世界各地不同的环保运动。