本地导演深入《芽笼》红灯区　疫下流莺零收入 妓院纷倒闭

《新明日报》曾独家报道，《芽笼》（前名《香格里拉的爱》）监制是阿哥陈泓宇，资金总预算介于120至150万之间，《芽》出品人是洪伟才、梁志强、故事走悬疑惊悚写实路线。

《芽笼》身兼导演与监制之一的邝子君昨天受访进一步向《新明》披露，《芽》片内容从一名妓女被医生非法拿掉肾脏的血淋淋事件，勾勒出性工作者、医生、龟公、上流社会有钱人、小混混在一夜之间发生的故事，展开人性角力膊。

故事雏形早于六七年前衍生，邝子君透露，芽笼不只因红灯区蒙上一层神秘面纱、吃香喝辣道地风味同样是食客最爱，为了更真实地刻画妓女与龟公生活实况，团队陆陆续续到访红灯区多次。

流莺最年长50岁

“在搜集资料过程中，得知妓女年龄大多数从20出头至30多岁，最年长的则50多岁，操皮肉行业好些是为了生活逼不得已......龟公最年轻的大概也是20出头、‘最老的约70多岁......”邝导说。

邝导指出，冠病肆虐，红灯区也得“关门”防疫，流莺只能拍苍蝇、多个月零收入，妓院一间间倒闭。

《芽笼》于邝导是个充满吸引力、也弥漫浓重生活气息的地带，拥有令人探索的独特魅力，《芽》是邝导继《岁月》之后，事隔13年再执导演筒之作，这些年他监制了七八部电影，积累不少经验，近作有《男儿王》《我们的故事》等等。

《芽》具暴力、情色、血腥，性成分并不多，但邝导预计电影放映时恐怕得列入NC16、M18甚至更高的尺度才能过关，对票房或许不利。

他有感而发：“想起13年前自己掏钱出来拍《岁月》，当年个人就亏损了15万，但很感激我的太太并没有因此离开，一直守候并支持着我，患难与共，希望《芽》放映时能向她说一声‘谢谢’！”

新生代女星拒演妓女

《芽》原本想找新传媒新生代女星诠释“妓女”一角，但洽谈的相关人士一听就说“不要害我”，足见选角不容易，艺人暂未敲定，预计9或10月开镜，疫下拍摄，还真是特别伤脑筋！

《芽》属于mm2新新导演系列的力作之一，邝导透露，以《芽》向资讯通信媒体发展局（IMDA）申请拍摄辅助资金，曾自嘲他们这一代导演处于前辈梁志强、新生代导演陈哲艺的夹缝中，早被“遗忘”，庆幸以作品说话获得当局认同，《芽》筹集足够资金就展开拍摄。

《芽笼》导演与监制之一邝子君。（图：Tecklimphotography）

黄俊伟执导“Sunday”。（网络）

黄俊伟执导“Sunday”。（网络）

mm2新新导演计划还有哪些电影？

★黄俊伟执导“Sunday”（暂译：《星期日》，爱情片，含英语、菲律宾语和越南语）

讲什么：一部关于菲律宾女佣和越南客工在新加坡大都会坠入爱河的浪漫电影。影片聚焦新加坡客工的困境，从社会经济角度到当局管理客工生活的方式。

★任锦添执导“A Good Goodbye”（暂译：《一路走好》，华语片）

讲什么：三个关于临终医疗，仍不乏活力和情感经历的故事，协助人们在生命的尽头找到希望和意义，笑中有泪。