太太临终前说“我不想死” 黄日华哽咽：愿为她减寿20年

（香港讯）黄日华与太太梁洁华相爱逾40年，去年5月梁洁华病逝，黄日华心情悲痛。经过一年时间，黄日华在女儿黄芷晴及好友陪伴下已逐步走出阴霾，他近日接受黎芷珊主持的无线新节目《单对单》访问，重游昔日与梁洁华经常去的九龙城，勾起不少夫妻间的开心回忆。

黄日华提到难忘太太临终前痛苦说“我不想死”，数度哽咽，表示曾念经希望太太康复，他短20年命也无所谓。

黎芷珊主持一连4集的全新疗癒系访谈节目《单对单》昨晚首播，首集请来黄日华及米雪，与观众分享生活日常，以及单身如何也可活得自在。

黄日华在节目中分享自己如何在好友与女儿芷晴的支持下重拾生活正轨，他说：“一定要懂得放下，要接受事实。”他坦言失去梁洁华后，人生经历重大转变：“之前我是24小时照顾她，她突然走了，我做人好像没有了目标，不知今日要做什么，好像剩下好多时间，因为最想照顾的人已经不在。见到张床会想起她，见到衣柜的衣服、相片又想起她，心情不受控制，好低落。”

米雪的男友尹志强于2010年离世，她忆述男友最后一段抗癌路依然十分开朗：“如果人生只有500日，与其愁眉苦脸，不如乐观积极面对。”她说感觉男友仍常伴左右：“即使人不在，但精神还在。”

米雪大谈养生及养心之道，喜爱慢跑的她，认为健康、开心、财政稳定及朋友，是单身四大重要元素。她笑言已与数名好友到律师楼签订类似信託契约的文件，以便日后可互相帮忙处理财务：“一个人年纪大、无儿无女无亲人，病了怎么处理呢？入院都要有人还钱。”