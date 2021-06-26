詹雅雯曾被诬赖是小偷 遭父打到满腿血痕

（台湾讯）金曲台语歌后詹雅雯罹患了帕金森氏症、左脑中度萎缩，日前戴着口罩开直播，诉说自己被医告知帕金森氏症“没药治疗”，掩面泪崩让粉丝心疼不已，积极治疗的她在疫情期间透过直播对粉丝教唱，更分享自创曲《最亲爱的人》隐藏在歌曲背后不为人知的故事，竟是国小时被杂货店老板诬赖是小偷，爸爸以为她说谎，怒将她打得大腿、小腿都是血痕，甚至被打到手一度不能拿碗。

事过境迁，对诬赖她是小偷的杂货店大叔没有责怪，反而感恩他“让我坚强勇敢，更加有志气，不让人家说我是坏小孩”。谈起那段往事，不禁让她频频拭泪。

歌曲《最亲爱的人》词曲由詹雅雯所谱写，一字一句诉说父亲对她严厉的教导，其实父亲对于她的爱与关怀丝毫不减，她强调爸妈是老实做工的人，绝不会教出偷东西的小孩，但因为被杂货店老板诬赖她偷肥皂，让她从此不再到那间杂货店购物。

吁粉丝别再寄补品给她

詹雅雯昨天（6月25日）也特别透过直播跟粉丝约法三章，希望粉丝以后不用再寄补品给她，强调自己有在台大医院定期治疗，也别再问她，（身体）有没有好一点？她乐观地说：“没消息，就是最好的消息，别替我烦恼，因为不值得，将烦恼化作是祝福，也别说，雅雯别再哭了，‘我会哭，代表我心还活着’，我很满足，当下我很幸福，（医疗）前线有这么多人努力，当下我的平安，是有人付出，我是最幸福的，每天找事情来感恩，转化为祝福。”虽然患帕金森氏症，仍正能量面对人生磨难。