麦路人
cHK（新电信Ch510）黄色按键随选
主演：郭富城、杨千嬅、万梓良、张达明。金融才俊阿博由于生活变故，被迫在24小时快餐店过夜，店内有不少互相扶持的同路人，尽力帮助彼此走过人生低谷。
我·董·你3
8频道 晚上9.00
2006年从政的傅海燕目前担任永续发展与环境部长，她带主持人董素华到停车场顶楼的农场，了解我国增加自产食物的努力，也一起到小贩中心和巴刹解说她的工作。她还邀请董素华到家里做客，同时一起跑步。
隐形人The Invisible Man (2020)
HBO（星和Ch601，新电信Ch420）
晚上10.30
希西莉亚逃离暴力男友后，男友竟然自杀。她的身边发生一系列令人毛骨悚然的巧合，隐形人的出现，使她的理智开始崩溃。
虚拟都市 Fabricated City
Hub都会台（星和Ch111/825）
晚上10.00
权侑（池昌旭饰）在游戏界是呼风唤雨的老大，在现实生活中是无业游民。他在网吧偶然接到陌生女人的电话，请他帮忙找手机，之后就被指认为是杀害该女的嫌犯……
猛鬼爱情故事
Hong Kong Ghost Stories
天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00
主演：周秀娜、罗仲谦、谢婷婷。两故事《教室》《旅行》由叶念琛与王晶各编导45分钟，讲述人鬼之间的故事。