麦路人

cHK（新电信Ch510）黄色按键随选

主演：郭富城、杨千嬅、万梓良、张达明。金融才俊阿博由于生活变故，被迫在24小时快餐店过夜，店内有不少互相扶持的同路人，尽力帮助彼此走过人生低谷。

我·董·你3

8频道 晚上9.00

2006年从政的傅海燕目前担任永续发展与环境部长，她带主持人董素华到停车场顶楼的农场，了解我国增加自产食物的努力，也一起到小贩中心和巴刹解说她的工作。她还邀请董素华到家里做客，同时一起跑步。

隐形人The Invisible Man (2020)

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）

晚上10.30

希西莉亚逃离暴力男友后，男友竟然自杀。她的身边发生一系列令人毛骨悚然的巧合，隐形人的出现，使她的理智开始崩溃。

虚拟都市 Fabricated City

Hub都会台（星和Ch111/825）

晚上10.00

权侑（池昌旭饰）在游戏界是呼风唤雨的老大，在现实生活中是无业游民。他在网吧偶然接到陌生女人的电话，请他帮忙找手机，之后就被指认为是杀害该女的嫌犯……

猛鬼爱情故事

Hong Kong Ghost Stories

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：周秀娜、罗仲谦、谢婷婷。两故事《教室》《旅行》由叶念琛与王晶各编导45分钟，讲述人鬼之间的故事。