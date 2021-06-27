古装剧回暖十大占六部 《赘婿》44亿播放量登顶

2021上半年中国剧网络播放量排行榜揭晓，古装剧回暖十大占过半，《赘婿》挤下流量小生花旦的剧作登顶。

今年上半年的中国剧有效总播放量出炉，古装剧有回暖迹象，根据中国云合数据，十大当中有六部是古装剧，而由郭麒麟、宋轶主演的架空古装剧《赘婿》打着《庆余年》原班演员回归的旗号，以44亿有效总播放量登榜首。值得一提的是，该剧总播放量是位居第二、于三大平台播出的《你是我的城池营垒》近两倍，更成功挤下其他流量小生花旦的剧集登网络播放量排行榜榜首。

由白敬亭和马思纯挑大梁的军旅风甜宠剧《你是我的城池营垒》排名第二，3月先于网络平台首播，上个月登入央视八套（央八）依然反应不错，平均收视率达0.617%。

流量小生肖战和吴宣仪搭档的古装剧《斗罗大陆》2月份同步于央视八套中午时段、腾讯视频播出，以22.2亿总播放量排名第三。

今年3月开播后多次登微博热搜，由景甜和张彬彬合演的奇幻悬爱剧《司藤》设定新奇、情节紧凑，更获得原著书迷认可，逆袭成为同期播出剧集中的黑马，排名第四。

获封“古装剧女王”的大陆花旦赵丽颖前年产后复出，搭档小10岁的王一博拍古装武侠剧《有翡》，该剧去年12月15日率先于湖北影视频道首播，隔天腾讯视频推出，单计于2020年播出16天的有效播放量达8亿，今年则达21.5亿（排名第五），整部剧截至本月中的有效播放量为29.5亿。

其他上榜的古装包括谭松韵、钟汉良的《锦心似玉》（第六）、李一桐和许凯的《骊歌行》（第九），以及于山东卫视和腾讯视频同步播出的《长歌行》（第十）。

由刘诗诗、倪妮担任主演的《流金岁月》于央八、爱奇艺播出，网播量达17.1亿，排名第七；继《小别离》《小欢喜》之后，作为中国教育“小”系列第三部的《小舍得》，是少数同步于卫视台（东方卫视）和央八播出的电视剧，在爱奇艺独播总播放量为17亿，排名第八。

《山河令》《小仵作》力压章子怡《上阳赋》

播放量均破10亿！《御赐小仵作》《山河令》小刀锯大树，力压章子怡戏剧首作《上阳赋》。

影后章子怡首次“下凡”拍剧，携金牌制作班底打造古装剧《上阳赋》，该剧今年1月8日在长沙新闻频道首播，隔天于优酷独播，有效总播放量为9.93亿。同样“下凡”的知名导演李少红隔了八年再为剧执导筒，由刘涛和周渝民领衔的古装历史剧《大宋宫词》于三大平台的有效总播放达14亿。

捧红双小生龚俊、张哲瀚的耽改武侠剧《山河令》出乎意料爆红，在优酷独播的网播量有12.6亿；前阵子被视为黑马的《御赐小仵作》由寂寂无名的苏晓彤、王子奇主演，但凭故事和演员的演技虏获不少粉丝，于腾讯视频独播，网播量达10.3亿。

胡一天和李一桐挂帅的《我的时代，你的时代》似乎无法延续姐妹作、2019年夯剧《亲爱的，热爱的》的热潮，有效总播放量仅8.85亿。

本地观众对职场剧情有独钟

本地方面，观众似乎对职场剧情有独钟，新电信电视排行榜十大中就有四部。

根据新电信电视依据收视率提供的排名，产后复出的花旦唐嫣主演的古装剧《燕云台》位居榜首，二三名分别为职场剧《平凡的荣耀》、刘嘉玲担任主演之一的《情深缘起》。

除了《平凡的荣耀》，其他上榜的职场剧包括聂远的《心灵法医》、黄晓明的《紧急公关》和陈晓的《了不起的儿科医生》榜上有名，分别排名第四、第六和第十。

《山河令》虽然比中国晚两个月登陆新电信电视，但收看成绩依然亮眼，排名第八；红小生鹿晗在悬疑剧《在劫难逃》中首演反派颇有看头，该剧排第九。

另一厢，星和娱乐受询时只提供了上半年在平台收视成绩最亮眼的的十部剧，并未公开排名，十大包括：《长安诺》《上阳赋》《幸福还会来敲门》《锦心似玉》《大宋官词》《长歌行》《司藤》《骊歌行》《暴风眼》《迷雾追踪》。

