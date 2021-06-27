恐没把关好晚节不保 陈澍城拒直播带货

防疫期间许多艺人受品牌邀请做直播带货，陈澍城也不例外，不过他表示“做网红不容易！”，并没有接下直播工作。他解释，当网红首先要有好的口才和说服力，其次他担心自己对产品不够了解，会误导观众，对不起消费群。

陈澍城回忆起过去父亲教他必须守信用、负责任，如今即便年过70，也不忘父亲教诲。他笑言：“万一我没把关好，言过其实，那我就晚节不保了。”

不仅是带货直播，陈澍城对广告代言也会斟酌考虑。他透露，早前有家卖助听器的商家联系他，不过想到自己目前还用不到助听器，就暂时搁置了。他解释：“我自己都还用不到助听器，很难去说服别人说这个助听器很好用。”

报名当义工 疫情升温取消

陈澍城于5月报名一个名为“旅见彩虹”的慈善团体，利用“重新探索新加坡”旅游消费券，携带老人、小孩以及贫困家庭游新加坡景点、尝本地美食，无奈却碰上疫情升温，活动取消。

陈澍城表示，自己平时不常出门用不到消费券，与其浪费，不如把它用在更有意义的事上。

参与这项活动的还有黄世南、洪乙心、林茹萍、林益民、詹玉珍等多位本地艺人。众艺人都献出消费券，望回馈社会，不料活动临近之际却被迫取消。

和女儿孙女外出用餐 ‘我独坐一桌’

本地21日终于开放两人外出用餐，陈澍城当天便和女儿、孙女到亚坤吃早午茶。

孙女刚足月，原以为婴儿不算人头，结果被告知不可以坐一桌，陈澍城笑说：“没办法我只能自己‘孤独’坐一桌，但不得不说店员真的很尽责。”

4月已完成接种

陈澍城对本地疫情乐观，他表示新加坡在防疫工作上是比较成功的国家，年长国民还能优先施打疫苗，他早在4月时就完成疫苗接种。

陈澍城在打疫苗前还发生了一件小插曲，他睡觉时不慎扭伤了右手。年过70的陈澍城担心，疫苗打在左手臂上后会发生副作用，到时候两只手都会酸痛，行动十分不便，因此他要求医护人员将药剂注射在已经扭伤的右臂上。“反正右手已经扭伤了，干脆给一只手痛完啦，好过两只手都痛。”

他还告诉记者，打完疫苗后两天，右手确实有些酸痛，加上之前扭伤，疼痛感就更加明显。“不过好在第三天就没有酸痛的感觉，也没有出现发烧或者其它副作用。”