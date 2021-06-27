首合作皆演人格分裂患者 王浩信赞惠英红是艺术家

首度与“影后”惠英红（红姐）合作，“视帝”王浩信大赞她是不可多得的演员及艺术家。

被誉为年度“最心寒”的剧集《刑侦日记》明晚将登场，但剧集日前已经抢先在优酷网和tvbanywhewre上架，网民看后好评如潮，有说是本年度神剧，也有猛赞剧中演员演技超棒，尤其红姐和王浩信的演出爆灯，红姐更是一个眼神就让人毛骨悚然。

至于第一次与红姐合作的王浩信也对惠英红赞不绝口，表示她是香港不可多得的演员及艺术家。

王浩信接受《新明日报》音频访问时对记者说：“我非常荣幸能和红姐合作，也很享受两人的合作过程，她是个很好的对手，对戏中的每个细节有极度的要求，一入戏，她就会带着我顺着感觉投入，我们俩就像在球场打球，互相传球互相扣球，那种感觉真的很享受。”

剧中，王浩信和红姐都是人格分裂患者，有着多重人格，两人又是母子，对手戏非常多，也因此让王浩信看到红姐为演出逼真而自我牺牲的专业态度，叫人敬佩。

“我记得有场戏是说红姐要有不断呕吐的感觉，为了有这样的效果，她在拍摄之前猛灌水进肚子，拍摄时，她用手指扣喉将肚子里的水全吐了出来。”

王浩信表示这是非常高难度的演出，“如果是我就无法做到，所以在红姐身上学到对艺术的追求是无止境，只有越来越仔细，越来越准确。”

一秒转换人格难度高

王浩信这次在《刑》里最大的挑战是饰演双重人格，一个是感性热情的叶劲峰，另一个是冷静理智的朱玑，尽管是同一个躯体，但却是完全不同的两类人，有时还得呈现其他不同的人格。他坦言，当初接拍该剧时也曾犹豫，毕竟人物角色要分裂出多重人格，对于从演多年的他而言也是一个高难度挑战。

为了更好地代入角色，王浩信说，编剧给了他不少相关书籍和真实案例参考，他也上网看了类似的影片，至于造型上就交由美术部负责，让观众容易辨认他在那一刻是属于那个人物。

王浩信剧透道，其中演的叶劲峰要转换的人格还不止两人，“这就是最大的挑战，我必须在秒间转换人格，这需要很高的精神集中度，也会消耗大量的能量，所以有时一天下来会觉得很累。”

与傅嘉莉演激情戏‘很尴尬’

《刑》的预告片中出现王浩信和傅嘉莉的激情戏，短短数秒的画面，两人大胆肉搏演出，让人哗然，访问中，记者提及这场激情戏，王浩信说，其实两人的激情戏不多，只有一两场。不过，他表示自己不喜欢演这类桥段。

“会很尴尬的，不过，为了表达出剧中角色叶劲峰的放荡不羁的性格，剧情就得透过这样来表达，这对我来说已经是很大胆的演出了。”

《刑侦日记》，28日起周一至五晚上9时30分，翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看。）