接棒《好声音》导师 李克勤173万入袋

（综合讯）周董、阿妹证实舍《好声音》导师席，李克勤获钦点接棒，千万港元（至少173万新元）入袋！

继在无线歌唱选秀节目《声梦传奇》中担任导师之后，53岁的香港歌手李克勤获《中国好声音》以千万港元（至少173万新元）酬劳邀请加盟今年的明星导师阵容。李克勤所属的英皇经理人霍汶希表示：“《好声音》主办单位很欣赏克勤的幽默感同专业，又能带领学员进步，这次被邀请很开心也很荣幸。”

李克勤当初以“惊喜主理人”身份现身无线《声梦》时，十多岁的参赛者曾表示“我不知道李克勤是谁”，不过这并未打击李克勤的导师信念。经过数月的陪伴和经历淘汰赛后，李克勤已成为众学员的“超级奶爸”，更获多名学员赞他如亲生爸爸一样，让他们感到备受关怀。

虽然李克勤将为《好声音》启程前往上海录制节目，未能亲身陪《声梦》的“子女”走到最后决赛，但他将以遥控形式现身《声梦》下个月的总决赛。

其实，李克勤过去参加不少大陆综艺节目，曾在《蒙面歌王》《我是歌手》中展示无懈可击的唱功，凭节目在大陆人气飙升。先前《好声音》邀请谢霆锋和陈奕迅出任导师，李克勤则是第三位获钦点加盟节目的香港歌手。据悉，他到大陆后将接受21天的隔离，除了《好声音》之外，李克勤在大陆还有其他工作邀约，估计此次过去将逗留数月。

周杰伦张惠妹 因疫舍导师席

《好声音》去年底官宣新任导师为周杰伦（周董），上个月中台湾疫情暴发，当时杰威尔就周董会否继续参加《好声音》语带保留表示“视疫情的情况而定”。如今三级警戒持续，杰威尔昨天（6月26日）证实和制作单位沟通讨论之后，周董确定退出本届导师阵容。

不仅如此，预计本月赴大陆进行防疫隔离的张惠妹（阿妹）也因疫情担忧家人安危，最后一刻决定退出。

陈镇川昨天说：“因为一去要好几个月，加上台湾疫情持续，阿妹家里的事来不及安排，她实在放心不下，所以就不去了。”

《好声音》今年开播十周年，据悉原本预计扩大导师阵容，由之前的四位变成八位，网传名单还有汪峰、李荣浩、张杰、张靓颖、刘欢和邓紫棋等。