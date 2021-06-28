她放弃铁饭碗当星爷电影替身 端午水下一舞惊艳天下

31岁的何灏浩曾是中国花样游泳冠军，过去五年拍过上百个水下舞蹈视频，但都没有人关注。直到端午节（14日）那晚，她出演的水下舞蹈《洛神水赋》在河南卫视播出一鸣惊人，登上了几大网络平台的热搜榜，每个人都想认识那个在水下跳舞的女孩，无数观众都回味着她那些水中的飞天动作和后空翻！

一夜爆红，让何灏浩（念hào）一天之内随节目制作团队接受了超过50家媒体的采访。这也是她五年来最忙碌的一天。她曾在周星驰电影里当女主角的替身往事，也再被翻出来。

观众眼里的惊艳 舞者身上的血汗

《洛神水赋》（又名《祈》）的演出引起热烈话题，何灏浩告诉中媒，因为它把水下舞蹈的美丽、迷人与特别完全展现出来。拍摄的时候，团队已有预感：“会上热搜！”

水下舞蹈一般都是现代舞，但《洛》呈现的中国元素，却让观众觉得新鲜极了。

在古代的端午节，民间会在河边祭神拜祖，祈福除灾，何灏浩的舞蹈团队由此想到了在水中体现神灵的凌空感和飘逸感。河南卫视很快通过方案，何灏浩在5月23日接到任务，开始思考舞蹈编排，并和摄影师讨论怎么拍摄出最好的效果。可是陆地上的舞蹈老师不知道哪些动作在水下能做，哪些不能。此外，水的阻力太大，类似扫堂腿、连续旋转这样的舞蹈动作在水中很难呈现。

最终团队决定进入一个4.5米深、5米宽的水下影棚拍摄，影棚一面玻璃墙，三面石壁，岸上人员可以通过玻璃墙看到内部。石壁上挂满了黑色布幕，灯光洒下，显得深邃又立体。团队仔细研究书籍结果，让女神穿上色彩斑斓的衣裙，手腕戴上佩饰，开拍前，头发打胶还做了防水定妆。

何灏浩细数水下舞蹈磨人之处：她憋一口气下水能撑多久就是多久，每次她要在一分钟内做完规定动作，上来喘口气，再下去。可能只为找到一根纱飘得最美的角度，她要重拍五六次，上上下下200多趟！此外，在水底的她要和岸上的导演沟通也很困难，她只能重复上来下去。有个摄影助理泡水太久，毛细血管竟然破裂导致流鼻血。

在水下拍摄的十几个小时，何灏浩不能进食，否则吃了东西反复下水会很难受，影响表演状态。而且，在水下泡久了，皮肤会起褶皱，人会处在极度缺水的状态。在水温27度的水里十几个小时，人会慢慢失温，感觉越来越冷，失控地发抖。寒冷会导致打嗝，不停打嗝会导致无法调整呼吸，她只能每次上岸打嗝，再憋口气下去拍。

她身上有一堆鱼线，有的用来固定项链，有的用以辅助平移动作。开始跳舞后，既细又硬的鱼线会在腰上缠绕，游走过程中鱼线会越勒越紧，上岸后腰间是一道道红色勒痕。何灏浩竟然还幽默地自我调侃：“有时候我觉得自己像一个粽子，被死死捆住，还挺应景的。”

在水中最难的不是某个具体的动作，而是必须长时间保持美的状态。当鼻子呛水、眼睛红肿，面部容易失控，变成各种表情包。手型的保持一样困难重重。一切都须长时间练习，平时要不停地自拍，看自己什么表情最美，以确保正式拍摄时每个节奏打出去都很准，既显得轻盈，又充满力量感。

得过全球冠军 只想当水中精灵

6岁时，何灏浩被父母送去学游泳；8岁，被广州市花样游泳队选中。她曾连续四年获得全国花样游泳冠军，但最终没有以此为职业，因为她父母认为读书才有出息，她才进省队一周，就被母亲逼着退出了。

高中之后，她考上了广州大学新闻系。大四那年参加广东省大学生职场挑战赛，居然得了冠军。她笑说：“我一直拿的都是水下冠军，没想到有生之年还能在陆地上拿个冠军。”

这个比赛成绩让她顺利进入一家中央企业工作，但第三年她就辞职了，“可能在水里泡久了，办公室有点坐不住，就想游来游去。”

正好那年周星驰导演的电影《美人鱼》剧组找水下群演，她试镜时被认出是全国花样游泳冠军，导演组觉得她的体型和女主角林允挺像的，就让她当后者的替身。

何灏浩（下图左）被周星驰（上图右二）选中，在电影《美人鱼》里担任女主角林允（下图右）的替身。（互联网）

那一年，何灏浩也接触了自由潜和美人鱼运动（集花样游泳、自由潜、蹼泳、瑜伽和艺术造型于一身的新潮项目），更考取了美人鱼教练证，开始了水下舞蹈。她学习很多门道，比如怎么憋气、控制力量、与水共舞，日复一日的训练。

何灏浩曾加入《美人鱼》剧组，担任女主角替身。（互联网）

她开始拍很多水下视频和广告，最喜爱2018年在印度尼西亚拍摄的《自由之海》，它可能是全球首个在海底实拍的水下舞蹈，她穿着中国水墨古典舞服在水中跳舞，动作中融入了中国武术元素。拍摄时波涛汹涌，海水不时把人冲走，需要救生员来解救。半夜回去，海水还会从鼻子里流出来，一流好几个小时。

这个优异作品把何灏浩带到大型展会上，总会有知名国际摄影师走过来告诉她：“拍得好好！”那一刻，她会觉得，中国文化通过水下舞蹈传扬到世界去了。

之后她发现，自己还是喜欢水和水中的自己。“入水那刻，我觉得自己好像水中精灵，是一个仙女。很多人说‘灏浩并非池中物’，可我觉得，我就是池中物，我该属于水。你看，我的名字里都是水，怎么能不回到水里去呢？”

电影《美人鱼》曾办角色甄选比赛。（官网截图）

只追求爱好 不奢望成就

何灏浩辞掉国家企业的铁饭碗不获父亲谅解，被指“好高骛远，不切实际”，也不理解她为什么宁可吃上顿没下顿，都要做水下舞蹈，她却觉得有口饭吃有点事干就行了，在爱好面前，成就并不重要。

她记得12岁那年第一次随广东队拿下全国冠军，当时孩子们出去比赛仿佛参加春游，坐在泳池旁边边吃零食，边嘻嘻哈哈看别人比赛，结果其他队伍几乎都出现了重大失误，原本争取季军的广东队却得了冠军。

她忆述：“我12岁第一次拿全国冠军，回家跟爸爸说，他没理我，说都是运气；23岁那年做过一场手术，只觉得手术室的门好厚啊，可以永远阻隔你和最爱的人，结果做完手术清醒过来，我爸看了一眼，只说‘你看你年纪轻轻的’，就走了；28岁，我拍水中舞蹈《自由之海》获得圈内赞誉，他说：‘你游泳还不错呢。’可当时我已经游了22年了。”

《洛神水赋》出来后，从来不表扬她的父亲终于难得说了一句：“感恩中原文化博大精深，感恩导演编剧，感恩自己的多年奋斗。”她觉得这应该是父亲对她赞美的极限了。“很多年，我一直觉得自己在做不被认可、没有意义的事情。我拍过上百个水下舞蹈视频，都没有火。可以说，过去五年我几乎都在做同一件事情，但都没有人关注到。”

“抖音上偶尔有一条火了，可是它消失得太快了，不用两天，人家就把你忘了。《洛》播出后，有网民留言：‘这旁人看起来无意义的事，在今夜惊艳无数人。’看到这个评论，我哭了。”

何灏浩拍过各种水下舞蹈的照片和视频，但之前都不受关注。（互联网）

走红感觉：人生到了巅峰

走红是什么感觉？

何灏浩说：“你会发现全世界都是你的朋友。很多人来找你，恭喜你，祝贺你，和你聊天。最实际的变化就是，之前犹豫不决要不要跟我上课的学生通通都找过来了，立刻要预订课程。微博一天涨了三万多粉；时尚杂志联系我要拍照。还有，华春莹（外交部发言人）在推特上转发我的视频，这事我睡觉都能笑着醒过来。我觉得，哇，自己是不是人生到达了巅峰，有点不知道下半辈子该怎么过了……难道以后都要走下坡路吗？”

她现在除了做水中舞蹈演员，也是一名“人鱼教练”，教导水下舞蹈。学生年龄最小6岁，最大66岁。“每次上课，我都觉得自己能够看到女性一生的美，她们的自由，她们的宽阔……海水不会说话，我希望成为它的声音。”