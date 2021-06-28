儿子头衔带“蠢”字 哈里夫妻拒绝接受

（综合讯）英国哈里王子与老婆Meghan Markle（梅根马克尔）育有一子阿奇（Archie）与一女Lilibet“Lili”Diana Mountbatten-Windsor（莉莉贝“莉莉”戴安娜蒙巴顿温莎）。梅根先前受访大爆王室种族歧视等内幕，还暗示阿奇因为种族歧视无法受封王子头衔，引起不少争议，她事后被打脸是胡说八道。因为根据英国的律法，阿奇要等查尔斯王储登基为国王，才会成为王子。

哈里夫妇也被爆料，阿奇现在虽然无法拥有王子头衔，但可受封邓巴顿伯爵（Earl of Dumbarton）。英媒报道，他们对于这个来自苏格兰贵族的名称显得在意，因为“Dumbarton”中拼法开始就是“Dumb”（意思为蠢），担心未来儿子会遭人取笑，因此断然拒绝。

此外，有王室人士指，白金汉宫担心电视台会利用哈里的前英军身份宣传Netflix纪录片及美国清谈节目，因而取消哈里的军衔。哈里曾服役，很看重军衔，因此感到愤怒而决定受访报复。

哈里不断受访攻击英国王室，让哥哥威廉王子、父亲查尔斯王储难以谅解。有王室传记作家Robert Lacey（罗伯特雷希）在新作《兄弟战争》（Battle of the Brothers，暂译）中，提及威廉王子和弟弟哈里王子2018年于电话中大吵一架，事件起因疑似有王室员工指控“梅根霸凌幕僚”，兄弟俩在电话中吵架后，威廉决定将哈里赶出家门，以和梅根保持距离。

书中也指，威廉不得不将君主制度置于弟弟之前，不再将保护弟弟视为己任，哈里则不满哥哥对梅根的指控。