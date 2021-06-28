疫情期间爱上网购 林茹萍：买太多变“垃圾”

本地资深艺人林茹萍自防疫措施实施，便开始上网购物。林茹萍称在疫情前就听说有PayLah!、PayNow等网络支付方式，不过当时的她觉得这些东西学起来麻烦又复杂，且没有必要，直到防疫措施实施减少出门购物的她，开始接触网上购物平台。

她坦言，学会操作网络付款后，曾一度网购上瘾，一闲下来就管不住手，动不动就要刷手机买点东西。“我买了很多东西，有的到现在还没拆封，像‘垃圾’一样堆在旁边。”她称，早前心血来潮买了一个按摩器，结果用了一、两次后，就再也没有碰过它，林茹萍笑着表示，还有很多其它的东西也是如此下场，好在网购“瘾”已经过了，现在很少再乱买东西。

拒直播带货

林茹萍是本地知名主持，有海鲜商家看中她的主持才艺，邀请并希望她直播带货，不料却遭拒绝。

为此她解释，“主持和卖东西不一样，我看他们在直播没有休息地说一个多小时的话，我觉得好难。”

她还表示，没有卖东西的本事，只会买东西，所以平时会上线支持歌台圈艺人朋友比如王雷、陈建彬以及宝贝姐妹，向他们订购物品、食品等。“只要价格没有很贵，我能支持的都会支持，就算是自己用不到的东西，我也会买了送给家人朋友。”

疫下打包回家 力挺小贩

上周一本地开放两人外出用餐，许多艺人都迫不及待地约友人外出喝茶、吃饭。而林茹萍认为，现在疫情还没完全稳定，社区感染仍在继续，所以并不着急出门吃饭。她透露，还是每天到小贩中心打包食物回家。

林茹萍感叹小贩辛苦，又受疫情冲击，生意大受影响。她表示，打包食物也算是支持小贩，毕竟很多小贩尤其是老摊贩们，本就不太会做宣传，如今疫情更是让情况雪上加霜，因此林茹萍呼吁公众多支持小贩。“现在的小贩很难做，我们应该照顾这些小本生意，相互扶持。”