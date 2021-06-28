范文芳肖像遭盗用 “我没代言淡斑霜”

图文并茂“被代言”淡斑霜，范文芳：千万别上当！

有不少网民纷纷向范文芳通报，指其肖像疑似被不法之徒盗用，在面簿卖广告推销淡斑霜美容产品。广告图文并茂，“引述”阿姐大力推荐这款淡斑霜，指自己在台湾工作时经友人推荐，使用该产品，发现效果极佳。据《联合晚报》向范文芳的凯渥公司经理人了解，该广告是假的，阿姐拿着淡斑霜的照片是合成的，该假广告目前有中英两版在网上流传。

连日来接获四方八面网民通报的阿姐，已在社交媒体回应：“很多网民有告诉我，谢谢你们的关心，请告知其他人这是scam（骗局），千万别上当。”

经理人昨天（6月27日）傍晚发来凯渥声明稿。文中指，为保障社会大众权益、维护范文芳声誉和合法权益而决定发声明稿，并强调三大点：一、该用户（指拿范文芳肖像推销产品的面簿用户）和其产品与范文芳并无任何关系，该用户发布的一切资讯，均未获得公司以及范文芳的任何许可或授权；二、该用户的行为严重侵害了范文芳的姓名权以及肖像权；三、请相关用户立即停止前述侵权行为，公司亦会持续关注，如日后发现任何企图彷冒范文芳的名义及肖像、意图不轨的行为，不排除采取法律措施。

经理人亦告诉《联合晚报》，不法之徒也用了范文芳和亲姐妹的合照打产品广告，此次发声明，重点是告知粉丝与其他民众此事，避免有人被假广告骗。

身为一线女演员，阿姐常被“盯”上，并非首次被假广告用来“吸睛”。她曾被某网站利用来推销两种减肥药，该网站言之凿凿，指范文芳近日在一次访问中透露，自己产后瘦身有成，是因为她吃了两种有助减肥的药物。当时，她已澄清：“我从Zed（儿子）出生至今一直都在哺乳，我不会吃任何一种减肥或瘦身药物来危及我儿子的健康！”

多名本地艺人 肖像曾被盗用

假广告近年来屡见不鲜，甘草艺人李茵珠也于2017年“中标”。李茵珠当时受访说，友人传来一张社交媒体截图后，她才知道自己被美妆网站盗用了肖像。

郑惠玉和陈丽贞的肖像一度被不法商家盗用，在网上宣传及销售某A字母开首的护肤产品，但两名艺人并没有代言此产品。陈莉萍也曾深受其害，名字被盗用来售卖减肥药物，让她急忙在记者会上澄清。