王雷砸老本注资 牛车水高档餐馆

60岁敢敢创业！疫下与股东合资共7位数投资高档餐馆，卖鱼哥王雷自嘲：艺人做生意都失败，我希望打破这诅咒！

王雷昨天（6月27日）傍晚受访告诉《新明日报》，注资的餐馆“御龙阁”位于牛车水一带，面积过万方尺，装修富丽堂皇，8间厢房、可摆上20桌，王雷看中人潮不错、地点方便，早在过年前便筹划入股，除了他，还有餐馆原股东，各占五十巴仙股份。

问起投资数额，王雷大方向记者透露：“具体数字说出来怕敏感，注资6位数准没错！”二人合共投资了7位数。

疫下百业萎靡不振、餐馆生意萧条例子屡见不鲜，王雷却反道而行，令人不得不为他写个“服”字，大手笔投资也震惊了圈内好友兼师父梁志强，问他：“你挂名而已对吗？”

王雷解释他掏的是真金白银：“我已是个‘电池就快用光’的老人家，开餐馆是拿自己的老本去拼，凭着感觉走，我也知道，很多人都不看好我......”

眼见不少圈内艺人下海从商碰得焦头烂额、一鼻子灰“收山”，倒更激发这名60岁老人家的雄心壮志，冲着“黄金余晖”往前冲，希望挂在胸口的这份“勇”气，能打破艺人做生意难成事的魔咒！

“很多艺人做生意都翻船，如果这一次能幸运的打赢这场仗，就能冲出另一条路，我打赢了下一代的路就好走了。”创业，除了为自己的理想发力，也期望为王家下一代谋福荫。

这份魄力连很多年轻人都望尘莫及，穷则变变则通一直是王雷身体力行的处事风格，歌台演出归零的去年，他率先做直播，凭出位言行越做越旺，尽管网友对他骂声不绝，但他靠劳力钱照赚，直播赚到了钱，他动念转向餐饮业，希望以60岁高龄再拼一把！

餐馆主打海鲜料理，卖鱼哥直播卖海鲜，如今已可自己进口海鲜，不必给供应商赚，从中就省下一大笔，王雷认为食客会不会回头，食物好吃与否、服务素质占据首位，“我很记得在报上看到昇松老板说的那一句话，真正的老板是顾客，所以我也会亲力亲为。”

疫情吃紧 半年内准备“烧钱”

疫情下如此大手笔投资餐饮业，会否担心亏本？

“短期内不可能赚到钱，我预算用半年来‘烧钱’，努力搞推广、希望能建立口碑，餐馆有3位名厨，独家菜肴不少，希望能在明年春节开始能赚钱。”

了解疫情吃紧，王雷不急于能回本，也作了最坏的打算，“不就是打回原形罗！”

推掉梁导《卖鱼哥》

王雷曾是梁导新片《卖鱼哥》男一，《卖》片可说是为王雷量身定做，但他投资餐馆、加上直播工作实在分身乏术，《卖》原本预计7月底开镜，他也只能耍手说“不拍了”。

“因为档期不合逼不得已推掉《卖鱼哥》，我是很爱拍戏的，只要档期迁就得了，我一定会拍。”

王雷自嘲是“电池快用完的老人家”，投资餐馆是拿自己的老本去拼。