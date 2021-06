这七个“旅游胜地” 你拜访过几个？

学校假期结束,今年的假期是否和去年一样过得有点平淡?过去两年无法出国旅游,除了在本地找好玩新去处,你是否也上网看视频看照片“解馋”?

给你推荐七个“旅游胜地”,看看你拜访过几个?

1. Portorosso - 取自动画片《LUCA》

这个意大利的小镇是Portovenere and Monterosso两个真实小镇的结合体,在电影中是非常重要的故事场景。岸边有着传统意大利餐馆、雪糕店、咖啡厅等,摄制队在开跑前到意大利就食物、文化、和建筑进行考察,所以虽然是个创造出来的小镇,却非常有人情味和真实感。值得一提的是,男主角的头发设计得很蓬松,据说是取自可颂(Crossaint)的设计,相当有趣。

2. Kumandra - 取自动画片《Raya And The Last Dragon》

这个名字听起来很东方的地方很电影中的几个地方—— 龙牙、龙心、脊椎、龙爪和龙尾,灵感皆源自东南亚,在电影中则是几个部落的名字。Kumandra这个名字来源于摄制队前期前往老挝、印度尼西亚、泰国、越南、柬埔寨、马来西亚和新加坡等东南亚地区的实地考察。

3. 纽约市- 取自动画片《Soul》

你到过纽约吗?是否感受过纽约这个地方的节奏和脉搏?Joe Gardner是一位学校的音乐老师,但却从小拥有一个音乐梦,希望能在爵士乐里找回真正的自己。音乐无国界,在无法出行的这段时间,这部片子也许能让你找回迷失的自己。

4. New Mushroomton- 取自动画片《onward》

在这部科幻动画片中,主角就住在这个名为New Mushroomton的小镇里。看似平静的小镇,看似“正常”的邻居和餐馆大娘,原来都暗藏魔力?这个小镇的设计取镜美国洛杉矶,如果你曾到访洛杉矶市区(Downtown)或是好莱坞大道,也许某些景色会让你觉得似曾相识哦。

5. Santa Cecilia- 取自动画片《Coco》

想到墨西哥你会想到什么?大帽子蓄胡子的吉他手、Tacos、Salsa酱?这个小镇取镜墨西哥小镇,除了怀旧的建筑和斑驳的城墙,最让人印象深刻的是细腻的人物和情感刻画,当然还有充满热情的电影配乐!

6. Motunui - 取自动画片《Moana》

“I am Moana of Motunui……”,这句话在影片中出现好几次,那Motunui是哪里呢?取镜太平洋岛屿和新西兰,这个小岛的居民以椰树为主要生活所需来源,男人早上出海捕鱼,形成一个简单但温馨的生活状态。看着这部片子,突然想念阳光、沙滩和小岛。

7. 法国巴黎- 取自动画片《 Ratatouille》

这部片子将视线放在国际时尚和浪漫之都法国巴黎,虽然以食物为主调,但只要一有机会,主角就会带着大家走到窗台,看着巴黎美丽的夕阳或夜色,或是街道上繁忙的景致。这部片子2007年登山大银幕,转眼已过14年,也许是时候重看来回忆当年巴黎的风景。