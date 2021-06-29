网传投资比特币致富 林俊杰吁公众别受骗

（本地讯）网上出现假新闻，指本地天王林俊杰（JJ）因为投资比特币致富，JJ昨天（6月28日）在社交平台Instagram（IG）打假，呼吁公众不要受骗。

该则假新闻声称林俊杰在访问中分享因为投资虚拟货币比特币（Bitcoin），而在三四个月内成为百万富翁。不过报道漏洞百出，一会儿写JJ是知名歌手，一会儿又说他是Grab的总裁和创办人，前言不接后语。

林俊杰在IG限时动态揭发假新闻，警惕网友不要上当，他的工作室JFJ昨天也发出声明，指出近期有多个冒充JJ的假账号在各个社交平台和通讯软体上进行不法行为，甚至盗用JJ的肖像制作不实广告，行径猖狂。

JFJ强调JJ在各大社交媒体只有一个官方账号，而且绝对不会在任何情况下索取任何人的个人资料或金流资讯，JFJ声明：“对于不法分子的冒充诈骗行为，我们绝不容忍，也已向有关单位寻求协助进行调查取证。”并提醒民众提高警惕，不要轻易相信网络上流传的谣言。

回应zaobao.sg的询问时，JJ说：“在现今的世代，假新闻和诈骗案变得越来越猖狂。我希望，我们大家对网络上的所见所闻，更懂得分辨真伪。”

非第一次中招

树大招风，这并非JJ第一次成为不法之徒的目标，今年3月就有网友在社交平台上爆料称“林俊杰在币安（Binance）炒合约爆仓”。

根据该网友曝光的一段聊天记录截图显示，有疑似币安员工透露林俊杰炒合约爆仓，并且言之凿凿表示此事让同事收到投诉。

但币安方面发声明辟谣，透露币安并没有网友所说的用户，甚至没有与“林俊杰”同名同姓的人，并强调公司员工不会泄漏用户信息。