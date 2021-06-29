疫情下放慢脚步 林翠芳当城市农夫

去年疫情暴发，节目被喊卡，本地女星林翠芳放慢脚步，当上“城市农夫”。

林翠芳为宣传，登上本周五出版的《优1周》封面；今早（6月29日）作客96.3好FM作客安娜主持的《娜些人娜些事》，她在接受杂志访问时表示，去年疫情暴发，手上两个节目被喊暂停，和许多人一样，面对疫情心情难免有点“惊吓”，心情平静下来后，她不但学会调整心态，同时也迎接疫情下的新日常，甚至卷起裤脚当起农夫。

原来林翠芳两年前在居住的社区天台计划下，被分配到个人的小园区，当起快乐的城市农夫，在小园区种植蔬果、学习堆肥、制作辣椒酵素。去年阻断措施期间，她更加入义工组，将社区花园里的蔬果收成后，拿去做慈善。

她今早在节目中说，“我觉得种菜非常疗愈，它让我找到一股平静，加上希望，你看到一颗小小的种子慢慢发芽，从幼苗慢慢长出两片叶子，长到结果，那整个过程是很幸福的事。”

林翠芳当农夫种菜的新闻传开后，有人认为她太空闲，也有人以为她已经退休了！“我是‘有空’，但其实时间管理更为重要。我找到了生活上的平衡，我学到了，喜欢做的事，真的不用等到有空或是退休了才做。”

林翠芳也说：“再忙都可以安排时间，一边勤奋工作，一边享受兴趣。这样的平衡，可以让我天天开心，也能享有很多的生活乐趣！”

除此之外，林翠芳和妹妹制作红龟粿，原本只做给朋友吃，误打误撞做起小生意。

两人的红龟粿品牌取名“jiakdiamdiam”，寓意是请对方“吃甜甜”，吃进嘴里有幸福感，友人代为设计logo，英文字母则是林翠芳2个儿子所写，为的是让孩子有参与感。

会向孩子认错道歉

林翠芳与健身教练董欣耀2009年11月注册结婚、2010年1月举行婚礼，育有两个儿子，老大董祖豪（10岁）、老二董祖齐（5岁）。夫妻俩是很hands-on的父母，将“陪伴”孩子当成很重要的人生大事。

对教育孩子方面，林翠芳认为身教很重要，父母的行为、举止都在感染小孩，父母就是一面镜子，但是没有人天生是父母，父母也会判断错误，他们就是一对会向孩子道歉的父母，希望孩子不怕犯错、能从错误中学习。“当下的机会教育很重要，也可以培养孩子对父母的信任度。”

不过，林翠芳自认不是“儿子控”，凡事会给予孩子一定程度的自由，她说，自己的育儿理念可能与其他家庭不一样，很多小朋友的日常生活就是放学后去补习中心，“我当初开设教育中心的目的，就是要挑起小朋友的学习兴趣，那就会事半功倍，而且是‘学无止境’的，我的方式是让小朋友进行多元化的尝试。”她举例：“像小朋友学游泳，虽然游泳是一项技能、应该趁早学习，但我的2个儿子都是从玩水开始，先让他们不怕水，一直到对游泳不排斥了，才让他们学。”

儿子一句话 转手教育中心

林翠芳开设的教育中心，原是在2013年Pornsak合作，后来Pornsak退出后，改由她独自经营，但2019年中转手，只因儿子一句话：“我也要score A!”

“他的一句话突然让我觉得很内疚，也忘了自己的初衷。当初念教育是因为要当妈妈，办教育是为了小孩，但在创业后，就等于多了一个孩子，为了把‘生意’搞好，过去我一直在教别人的小孩，无形中忽略了自己的孩子。”

于是，林翠芳想了想，认为孩子才是一辈子的事业，没什么比他们更重要，就将教育中心给转手。