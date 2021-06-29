在中国种米养鸡成“亿万富翁”？阿灿廖伟雄：爱怎么说就怎么说

七十年代末凭一部无线经典长剧《网中人》出演来自大陆的“阿灿”一角火爆亚洲的廖伟雄，暌违娱乐圈多年，鲜少曝光。

记者几经圈内人牵线，昨午（6月28日）与灿哥（廖伟雄昵称）做了长途专访，依旧是那一把熟悉的声音，语气亲切，笑说因疫情受“困”马国吉隆坡，已有超过一年未回中国！

“因为封城出不了门，唯有开始制作YouTube个人视频，从我个人的演艺经历说起，挺好看的喔，稍后也会教教后辈演戏的方法，视频全部一脚踢。”（视频拍得幽默励志，有意者可上YouTube搜寻廖伟雄Ah Charn。)

灿哥说，演出最后一部港剧是当年无线收视冠军《河东狮吼》。当年为何在演艺事业处于巅峰期忽然淡出荧光幕？灿哥表示，一来年纪开始大（40多岁），再老一点就只有做配角，影响收入；有感演艺来自生活，天天留守摄影棚面对同一批人如何吸取生活养分？如何进步？自嘲像个演戏“工匠”的他希望重新融入现实生活，于是“胆粗粗”学人做生意！

转换跑道从商后，灿哥经营过直销公司、演唱会、卡拉OK，也卖过烧腊，他叹说“成也艺人、败也艺人”。

“艺人因已有知名度做生意易被外界接受，但从世俗眼光看，艺人真懂得做生意吗？”言下，艺人被质疑商场经验有限，难谈“牢靠”二字。

“破产是人生经历”

灿哥曾因周转不宁“破产”，但手头紧是真的，“破产”当年却是被朋友拖累！

他淡淡说着：“那时有个朋友叫我担保他买一辆车，没想到担保后朋友却拖欠车贷，香港财务公司没找到我，对港媒唱我‘破产’，说来可笑，我还是读了报纸，才知道自己‘破产’了！”

霉运开始上门，被标签“阿灿破产跑路”的灿哥当时在马国经营烧腊生意，担心他“赊账”的债主全找上门，他得偿还几百万马币，“我当时还真还不起，没办法，说破产就破产吧。”

灿哥登时成了“负资灿”，他回望那段日子，语气云淡风轻，直说是一个人生历程，除了面对、解决，别无他法。

“人生高低潮不以财富衡量”

或许没时间自怨自艾，他来新拍电视剧《阿灿正传》赚钱，飞回香港后，一次机缘巧合，经朋友介绍认识一老板，开始转向农业发展，到中国广东罗定闯荡，种植起有机米，放话：我要成为中国新一代农民代表！

万事起头难，但灿哥韧性强，他花了近20年，创立了有机农业“亚灿米”，经努力钻研改良，有机米获得国际三大认证（中国、日本、欧盟国家），“全国十大好吃米饭”，2020年荣获全国10大品牌米大奖，而且是二度获奖,“亚灿米”也带动农民经济，改善了农民生活。

与灿哥并肩研发种植“亚灿米”的固定员工约四五十个、流动农民数百人，他为丰智碧全公司出任总经理一职。

因“亚灿米”成功，也开始饲养“亚灿鸡”、“亚灿猪”，酿制“亚灿酒”。

外传研发“亚灿米”为他带来亿万收入，灿哥不置可否，回复记者一个促狭的笑脸：“人家要怎么说是人家的事！”

回看人生，灿哥自言获得了丰盛的人生体验、学习与领悟到的都不一样，“人生高低潮并非以财富作为衡量，那些富翁可能还没我过得顺心（这些年有拍戏邀约吗？）当然有，但都被我推了，一来年纪大，担心体能不济、二来不想将就随便拍。”

已接种第一剂疫苗

注重养生，64岁灿哥除了胆固醇略高，无其他二高，却因肾结石开过几次刀！

马国疫情严峻，他表示“担心不来，只能照顾健康，增强个人抵抗力。”

为了抗疫，灿哥已接种第一剂疫苗，家中妻小也去接种，儿子在马国经营低升糖批发生意，“他们对种米不感兴趣。”

一角红足逾40年

灿哥所诠释的“阿灿”在经典剧《网中人》中是个从中国大陆偷渡到香港的新移民，好吃懒做、性格愚昧，急于求成，在七八十年代，“阿灿”是香港人对大陆人的贬称，因角色形成社会“代称”，足见影响深远。直到1997年香港主权移交，“风水轮流转”，中国人反过来以“港灿”揶揄某些土里土气的香港人。

记者昨午向灿哥提起“阿灿”一角至今烙印人心，灿哥开心地笑着，问他当年拍摄《网中人》时剧情指他狂吞30个汉堡包，实际上，他究竟吞了多少个汉堡包？

“才几个而已”，灿哥笑说，“是镜头剪辑得好”，现实生活中，灿哥不爱吃汉堡包......