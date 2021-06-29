《多情》病出新纪录 15角色罹癌 瘫痪

（台北讯）台湾8点档本土长剧动辄一播几年，大家早有所闻，最近民视的《多情城市》热播一年九个月，终于收官。台媒统计结论，不仅是剧外社会疫情严峻，剧中演员也高达15人罹血癌、胃癌、脑瘤、中风瘫痪、遭意外成植物人，主要演员几乎人人“有病”，刷出8点档新纪录。

网民感叹：“这部戏真的很会生病！”还有人酸，应该改名为《悲情城市》或《多癌城市》。

《多》自2019月9月首播至今，第一代有王灿因遭攻击导致全色盲，饰演其父的崔浩然因高血压中风赴美静养。之后翁家明也在被砸后脑勺出血，成了植物人，一躺竟是20年；廖苡乔饰演其女，遭逢情人坠崖、父亲成植物人严重打击，随后一病不起。

离奇的是，翁家明醒来，经过好一阵子的记忆断片，同样情形也发生在邱子芯、黄瑄分饰的角色身上，都在发生重大变故深受打击之下产生创伤综合征导致失忆，三人过后又都随剧情发展恢复记忆。

主要演员轮流生病 病床、轮椅不可少

剧中主要角色轮流生病，病床、轮椅都变成不可缺少的道具，廖苡乔、侯怡君分别因身体孱弱、骨折坐轮椅；江俊翰因一场意外伤到脊椎无法行走，得坐轮椅；黄文星饰演的渣男命运更是高潮迭起，所有外遇、偷吃等劣迹竟是因脑瘤作祟，使得他得以轮椅代步，还上演一段装病过程；游安顺则因被儿子气到中风瘫痪。

至于剧中人物罹癌部分，傅子纯前有白血病，经骨髓移植后病愈，却因婚礼中弹一躺又是一年。夏宇禾是罹患胃癌的舞蹈家，性格大变成了小三。李珞晴则罹患肝癌。

连童星也无法幸免

饰演苏晏霈儿子的童星无法幸免，剧中有重度地中海型贫血；高欣欣则是接受王瞳的捐肝；张家玮则被诬指精神失常。