质疑范文芳“过度整形” 萧德华医生撤贴文盼了结风波

范文芳被整容医生萧德华质疑“过度整形”的风波不停歇。萧德华25日在面簿发文交代始末，透露范文芳的经纪公司凯渥上个月发律信扬言提告，但凯渥受询时说，在萧德华撤下有关范文芳的发文之后，就无意追究。

范文芳4月18日出席《红星大奖》担任颁奖嘉宾，过后萧德华5月12日在博客发文质疑她脸颊过度注射填充物。发文引起范文芳好友颜天发不满，在社交平台发文驳斥，凯渥则于5月14日发律师信给萧德华，要求他将贴文撤下，而对方也照做了。

萧德华在面簿发文中说，律师信中提到将针对范文芳蒙受的名誉损失以及未经许可使用范文芳照片而提告。对此凯渥回复《联合早报》时说：“这并不属实。信件送出去之后，我们的律师打电话确认对方收到，并传达范文芳和经理人并不希望事件闹大，尽快将该贴文撤下，可减低它对我们的伤害，对双方都有好处。”

凯渥：未曾收三封律师信

萧德华也提到，在收到凯渥的律师信后，陆续发了三封律师信给对方阐明自己的立场，但凯渥的律师始终没有回复。当时他以为事件就此落幕，没想到日前再收到凯渥代表律师的短信，表明他们没有收到萧德华的律师信。萧德华写道：“我希望整件事可以就此结束，毕竟已经拖了超过一个月。但可惜，事实似乎并非如此。”

对此，凯渥强调之前并未收到萧德华所说的三封律师信，并对萧德华的律师没有通过电话或其他途径联系凯渥感到不解。经纪公司说，在萧德华撤下有关范文芳的博客发文之后，并没有打算继续追究，也因此没有回应媒体的相关询问，律师也没有再跟进，“文章被撤下之后，我们已经当作事件已经了结。”

本报尝试争取范文芳的回应，但凯渥表示她目前不会针对事件发言。