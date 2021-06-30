林俊杰开唱先学狗喘气 宅家吃胖裤子扣不上

（综合讯）本地歌王林俊杰（JJ）的“圣所Finale”线上演唱会将于7月10日登场，限量套票开卖即秒杀，林俊杰特别录制视频感谢粉丝支持，他自曝演出前一定要开嗓，秘诀则是利用丹田运气，学小狗喘气声；若台下歌迷合唱时唱不上他的高音，林俊杰笑回：“破音就破音没关系，我不破就好，你们唱不上去时我心中是很乐的。”

林俊杰这阵子宅在台北家防疫，不时在社媒分享各路好友宅配给他的美食，他也因此胖了一些，近日上陶晶莹的网络节目《陶口秀》，自曝前几天演唱会试装，没想到裤子竟然穿不下，扣子也扣不起来，得赶紧控制饮食。

林俊杰IG打假新闻

此外网上出现假新闻，指林俊杰因投资比特币，三四个月内成为百万富翁，他前天在Instagram打假，呼吁公众不要受骗。该则假新闻漏洞百出，一会儿写JJ是知名歌手，一会儿又说他是Grab的总裁和创办人，前言不接后语。其工作室JFJ也发出声明，指近期有多个冒充林俊杰的假账号在各社交平台和通讯软件上进行不法行为，甚至盗用JJ的肖像制作不实广告，行径猖狂。

林俊杰并非第一次中招，今年3月就有网友在社媒爆料称“林俊杰在币安（Binance）炒合约爆仓”，并且言之凿凿表示此事让同事收到投诉工单，但币安方面发声明辟谣。