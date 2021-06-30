韩综再度以假乱真 观众猜错也服气

第六感2 Sixth Sense 2（首播）

tvN（星和Ch824，新电信Ch518）每逢星期三，晚上10.30

也可在viu.com或viu应用收看

又是发挥柯南精神，凭第六感找真假的时候啦！韩国推理性综艺节目《第六感》去年播出后大受欢迎，今晚迎来第二季，依旧由“国民MC”刘在锡带领四位女星吴娜拉、全昭旻、Jessi和李美珠，在“真实”中找出“虚假”。

本季加入新成员李相烨，第一季节目里，当嘉宾的李相烨喜感十足，与主持群擦出精彩火花，第二季获邀加入主持阵容。可惜首集录影，李相烨因拍摄剧集无法参与，但他派了好友温朱莞当嘉宾，温朱莞最近参与大热剧“Penthouse 3”，他的出现很吸睛。

《第六感2》延续上一季的模式，每周设一个主题，主持群和一名嘉宾会到访三个地点，其中两地是实际存在，另一个是节目组后来搭建的，众人必须选出假地点。

三家特色餐馆各有疑点

第一期的主题是“真有这样的价钱？”，主持群和温朱莞到三家特色餐馆，分别是：一碗炖鸡卖1亿韩元（12万新元），一个“生蛋糕”卖32万韩元（380新元），小吃套餐卖16万韩元（190新元）。

炖鸡店的柜子摆满参酒，李美珠质疑：“会不会只是茶？”但老板自称是采参人，还拿出山参鉴定证书，煞有其事。老板介绍店里的炖鸡采用参类和20种珍贵药材烹煮，根据参的不同价值，炖鸡售价从100万（1200新元）至1亿韩元（12万新元）。主持人问，至今可有人吃过1亿韩元的炖鸡，老板说没有，引起大伙儿的疑心。

第二家店“生蛋糕”店，卖的不是蛋糕，而是将韩牛摆成蛋糕造型的烤肉店。温朱莞非常用心找线索，将店里的帘布都闻了一遍，说有烤肉味，所以相信这家店是真的。主持群提醒他，工作人员可以前一晚在这里烤肉，好让帘布沾染味道。

售卖小吃套餐的餐馆在五星级酒店里，餐馆将韩国小吃升级为高级料理，有松露牛肉炸酱面、鲷鱼饺子、鲍鱼紫菜包饭、帕马火腿（parma ham）炒年糕等，经理说此套餐深受外国人欢迎。但因为经理说话太流利，主持人和嘉宾怀疑她更像是一名受过专业训练的主播。

三家餐馆各有疑点，究竟哪个是假的？我仔细推敲后仍然猜错了，你呢？

这个节目除了概念有趣，观众参与感大，节目组“以假乱真”的制作水平更是让人惊叹。每一期答案揭晓后，一定要继续看完，看工作人员如何打造假的场景。

上一季节目有许多“不寻常”的主题，期待这一季也同样精彩。

糖朝冠冕

8频道 晚上8.00

大决赛的主题：千奇百怪。作品越怪，评审团越爱。在三名参赛者准备动手时，主持人突然宣布额外的“神秘食材”大考验，三人必须临场发挥，将食材融入作品。他们会如何变通应战呢？谁将称霸糖朝，抱走1万元现金奖？千万别错过这场紧张刺激的甜蜜决战。

寻花探草 S6（首播）

8频道 晚上10.40

张泰顺种了各种草药、蔬菜及香草，当盛产期，他便会想尽办法将它们变身成料理、饮料及草药膏等。香草脆皮烤肉颠覆传统烤肉的油腻印象，加入泰顺自制的香蕉醋提升烤肉的口感。庄文杰也利用在地食材，和观众分享调和身心的花园果蔬沙拉。

风在吹 The Wind Blows（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825）早上7.00

得知自己患上失忆症的男人道勋（甘宇成饰）决意与妻子秀珍（金荷娜饰）离婚。六年后，两人重逢才发现还爱着对方，守护昨日记忆和明日爱情的故事。

民宿里的中国 China: Your Home Away（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上9.00

透过民宿所在地的风土人情，让观众看到秀丽的绿水青山，向往的健康生活方式和充满文化养分的魅力中国。

小神厨阿龙 Journey of Long

Cartoon Network（新电信Ch226） 早上11.00

一条乡下龙来到城市，只有一个目标：就是成为厨师。但这条龙制造麻烦的本事人尽皆知，它要如何在陌生的城市求存？

青春爱爆炸 Spontaneous

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

高中同学们一一如气球般爆破，小镇陷入混乱，人人自危；玛拉与朋友除了等待可能会降临自己身上的爆炸，同时思考若生命随时会戛然而止，为何还值得活着？