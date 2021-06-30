古天乐打造中韩女团下月正式出道

（综合讯）香港影帝古天乐近年看中韩团热潮，成立韩国娱乐公司，更一直秘密练兵，昨日宣布精心打造的中韩合作4人女团“SKYLE”将于7月7日正式出道发表新曲。该团跟足韩团传统，率先在各大社交平台公开组合Logo，为保留神秘感，4女留待出道时才揭开神秘面纱。

“SKYLE”团名取自“(S)how the (K)inetic & (Y)outh (L)eading a new (E)pisode”，代表“青春的启动，开启及完成K-POP新的篇章”，各成员平均年龄20岁，平均身高170公分，经过全亚洲的海选兼多轮淘汰而组成。

成员中最长训练期长达7年

成员中最长的训练期长达7年，其他成员亦经过3至4年特训，跳唱实力备受期待。虽然未正式出道，但已获国际运动服品牌及耳机品牌签约成为代言人，更会有广告面世，气势强劲。其所属经理人公司表示组合的明星气质被广告商看中，又透露出道之日会同时公布代言广告品牌，届时将会大事宣传。

另外，古天乐近日跟郭富城及刘青云到云南西双版纳拍摄新戏，因为剧组大多以街景拍摄，粉丝极容易野生捕获偶像，多个社交平台不难发现3人踪影，相片及片段更意外将他们于戏中的造型曝光。

当中最特别的可算是郭富城的麻甩白背心造型，看上去他有刻意为角色增肥，更留有胡须，全身散发出浓厚佬味。