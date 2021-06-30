任歌唱选秀《声梦传奇》主理人 李克勤：面对少年参赛者没代沟

53岁李克勤担任香港TVB歌唱选秀比赛《声梦传奇》主理人，面对年纪小许多的参赛者并不感觉有代沟。

李克勤以“主理人”身份带领《声梦》的15名参赛者，有年纪小的参赛者一开始“有眼不识泰山”不认识他是谁，不过经过数月的相处，李克勤已成为学员的“超级奶爸”，感情犹如家人般。李克勤接受《联合晚报》访问时说：“有些参赛者只有十四五岁，但我不觉得跟他们沟通有什么问题，我大儿子13岁，小儿子11岁，我有时也会跟他们的同学交流，沟通上没有问题。”

这些年轻参赛者某个程度上代表着香港歌坛的未来，问及李克勤对他们有什么期望，他说：“我希望他们不要沉醉在当歌手后的风光，‘万人景仰’或者有人找你签名拍照等，这些都是当歌手后衍生的副产品，最重要的是问自己是不是真的爱唱歌，要想清楚在这条路上需要付出的时间、努力和忍耐，以及未来可能要承受的包袱等等。”

希望年轻人把眼光放远些

他也希望年轻人把眼光放远一些，“希望有更多香港歌手可以到不同地方发展。我在中国经常被问到：香港现在有哪些有实力的歌手？我都要想一想才说得出。”

李克勤坦言对好几位参赛者印象深刻，“比如年纪很小的姚焯菲青春可爱，或许歌唱技巧并不是超级好，但大家会被她的外形吸引，不会太在意她歌唱方面的瑕疵，这就是每个艺人梦寐以求的观众缘。”

论歌唱技巧，他认为炎明熹、冼靖峰和何晋乐表现不俗，“他们在我眼中已经达到当歌手的水平，但还要看临场能不能发挥，或者是否能驾驭不同类型的歌曲。”

不打算收徒弟

虽然对参赛者赞赏有加，但李克勤并没有因此萌生收徒弟的念头，“他们踏上这个舞台后，很快我们就可能成为同事，甚至竞争对手。所以别说我教导或者提点他们，我觉得是分享。”

他认为学习是双向的，“他们当然会从我身上学到东西，但我也从他们身上看到这个年代的小朋友喜欢的音乐，大家互相影响和分享，这是这个比赛美好的地方。”

日前有报道李克勤即将为《中国好声音》启程前往上海录制节目，未能亲身陪《声梦》的学员到最后，但制作组将以线上形式让他现身总决赛，相信届时他即使远在异乡，也能让学员们感受到他精神上的支持。

《声梦》贴近香港观众

李克勤曾在中国参加《蒙面歌王》及《我是歌手》比赛，谈及中港歌唱比赛的差别，他指出最大不同在于规模。

他认为中国因为市场大，预算和制作上更多，因此在乐队阵容、舞台、灯光和音响等方面可以投资更多，“整体制作上，很难拿两地做比较，但香港的观众看香港的节目当然比较贴地亲切。”

观众可为心仪参赛者投票

《声梦传奇》竞争渐趋白热化，观众可以上网站act.tvb.com/starsacademy/vote/ 为喜欢的参赛者投票。新加坡观众只要登记成为TVB会员账户，也可以参与投票，被抽的话还有机会获得100元的Grab Food礼券，截止日期是7月19日。