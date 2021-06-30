撕破清纯面具 幕后人员揭“脏话女王”

（综合讯）最近中国娱乐幕后工作人员投选圈中的“脏话女王”，当中大热的那英、郑爽及范冰冰统统榜上有名，其中最令人感意外是欧阳娜娜竟爆冷入围，被传私下“出口成脏”，身边的工作人员难忍言语霸凌，轮流离职不干！

在中国社交网拥2000多万粉丝的欧阳娜娜，被爆料者称当初和她接触时，认为学历高、家教严又有音乐才华，直觉应是纯如蒸馏水，岂料“交手”下发现其为人“狂躁”，幕后人揭露：“娜娜脾气很坏，是属于有机心的女孩，她曾因工作不顺利，或者是在舞台上表现不好受到网友负评时，就会将怨气发泄到身边工作人员身上，说话很粗鲁，跟台上的她很不一样。”

另一位是卷入找代孕再弃养的“前女神”郑爽，有爆料人指出，郑爽在剧集中形象单纯又活泼，私下却是说话粗俗的辣妹：“她前度张恒公开了她的录音，录音中她经常说脏话，其实她不是只在激动时才如此，私下也是这样跟人说话。”幕后人笑她“演技高超”，曾蒙骗到所有人！

那英粗话问候媒体 范冰冰嘴带“尿屁”

至于有中国“大姐大”之称的那英，被爆料者指虽然脏话难听，但胜在从不伪装，是女汉子，除了在镜头前或演唱会才稍作收敛，私下跟工作人员沟通时，习惯以“助语词”加强语气，不过她只是直话直说全无恶意，有传她曾在记者会上被问到跟富商传绯闻时，大感不受尊重指传闻无聊，之后又跟工作人员骂传媒是“傻×”！

最后一位是范冰冰，传她做访问时被问到成功背后夹杂负面新闻，她语气很霸气：“如果你的工作做得出成绩，别人看到你对这行业的诚意，那就可以告诉大家说，这些新闻都是屁。”

不过，相较动不动“问候”他人父母的女星，范爷口吐“屎尿屁”已算斯文。