“聊天室不是人生全部” 胜利出庭否认犯罪指控

（韩国讯）韩国天团BigBang前成员Seungri（胜利）因涉嫌性招待、性交易、挪用公款、洗钱、教唆打人等多项罪名，军事法院30日再度针对案件开庭，对于通讯软件里提及的性招待与性交易一事，他一概否认。

歌手郑俊英在聊天群组分享非法偷拍性爱视频以及参与安排海外性交易，去年9月被判坐牢。胜利也是群组一员，检方直问他：“Kakao聊天室有非法卖淫的证据，也有内容提到为你的日本客户提供另类娱乐。你不知道这些事吗？”胜利回应：“聊天室里的信息不是我生活的全部。我有很多不同的群聊室，此外还使用了大约五个其他的社媒应用软件。只要我一阵子没有用手机，就有近500条的未读信息，虽然有证据证明这些内容的信息，但这不代表我全部都看过。”

至于为日本客户安排非法性交易，胜利回道：“那一次圣诞派对上，我邀请了来自世界各地的熟人，而这些熟人也带了自己的熟人。在其他聊天群组里，还有关于邀请其他熟人的讨论，包括来自越南、中国和马来西亚等国家。”

关于性招待的主导人，胜利指朴寒星老公刘仁硕才是幕后主导者，两人曾合伙做生意，并辩解：“我当时活跃地活动（在BigBang时），是根本不需要付谁钱才能发生关系的地位。”

对于在对话里曾打出意为“愿意一夜情的女生”的句子，他辩解道：“是误打，iphone自动选字导致误打。”他的原意是要打“很会玩的孩子们”。