“黑寡妇”丝佳丽 创个人护肤品牌当董事

（综合讯）好莱坞女星Scarlett Johansson（丝佳丽约翰逊）因饰演漫威超级英雄角色“黑寡妇”在全球爆红，是不少人心中的女神。她近日宣布与企业家兼美容、时尚主管Kate Foster Lengyel（凯特福斯特）共同创立护肤品牌，产品预计于明年初上市。

丝佳丽在新闻稿中说：“几年前，我从美容代言中退后一步，目标是创造对自己来说更为真实的东西，其结果是一种干净、易于使用的美容方法。”

虽然她目前尚未对外透露公司名称或具体的产品规划，但据外媒报道，私人投资公司“The Najafi”将提供500万到1000万美元（约672万至1344万新元）的资金。由丝佳丽担任董事长，凯特担任总裁。

The Najafi的创始人兼总裁Jahm Najafi（哈姆纳哈菲）在新闻稿称，要天时地利人和地创造这一切是很难得的事，“有了丝佳丽和凯特，我们马上知道这是一个难得的机会。

不少好莱坞女星都拥有属于自己的美容产品品牌，包括Jessica Alba（杰西卡阿尔芭）、Rihanna（蕾哈娜）、Lady Gaga（女神卡卡）、Drew Barrymoore（德鲁巴里莫尔）等。其中又以洁西卡经营的环保无毒用品品牌“The Honest Company”最为成功，她5月在纳斯达克证交所首次公开售股（IPO），交易首日股价飙涨44%，总市值达25亿美元（约33亿新元），成功进军华尔街。