产后复出拍剧 岑丽香牵挂孩子

岑丽香在2019年诞下儿子Jacob后减少幕前演出，目前正在热播的《宝宝大过天》是她产后接拍的首部剧集，当了妈妈后复出拍剧，“香香公主”说，在片场不时会牵挂家中的宝宝。

岑丽香接受《新明日报》音频访问时透露，产后复出拍剧，心理上难免会有不适应，“始终家中有个小朋友在等你，所以，工作时心里牵挂是在所难免的。”

不过，她表示真正不适应的应该是孩子，“他一定会觉得天天在家陪伴他的妈妈，为什么突然间不像以前那样整天在家陪着他，这对我来说确实有难度，彼此都会因此而互相牵挂。”

但“香香公主”感到欣慰的是，丈夫帮了她很大的忙，让她不但可以减少牵挂，也能全程专心地拍戏，“他会在我们吃饭的时间facetime我，让我们一家透过视讯一起吃饭，同时也能让我看到孩子。”

尽力当称职的妈妈

《宝宝大过天》是探讨现代父母的育儿经，以及夫妻、婆媳之间的相处，剧中饰演岑丽香妈妈的龚慈恩为了孙女进入名校想尽方法，问岑丽香现实生活中，她是否也会和戏中的妈妈一样追求名校、讲求菁英？

她答道：“其实我只希望孩子健康、开心，长大后做个好人。身为妈妈的，我也会尽力教导她成为好人。”

那，她是否是个称职的妻子、妈妈、媳妇和女儿呢？在这4个角色上会给自己打几分

“我从来都觉得自己做得不够好，所以不会给自己满分。不过，我会尽所能将妻子、媳妇、女儿与妈妈做得更好。”

直言被比较不舒服

《宝宝大过天》至今播出13集，观众对岑丽香的演技似乎贬多于褒，尤其网民狠批她在剧中的表情浮夸“很吵”，岑丽香日前出席该剧的宣传接受香港媒体访问时回复了网友的批评。

“香香公主”表示，由于剧中的角色有点神经质，遇到一点问题情绪就会大爆发，“所以很对不起，因为剧本要我这样尖叫，我也没有办法。”

对于有网民表示演技远远不及李佳芯，她直言：“被拿来和其他人比较是觉得很不舒服，但我告诉自己两者是不同的，因为角色剧本都不同，我看过《BB来了》，也很欣赏李佳芯的演技。”

《宝宝大过天》，周一至五晚上8时30分，翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道） 、Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看。