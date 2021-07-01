配音节目被抽掉 黄秋生没戏拍陷低潮

（香港讯）去年底，香港影帝黄秋生离开香港转战台湾。最近，他回港重启神戏剧场，与同窗文化去年筹办的舞台剧《ART呃》，于八月中开始，假演艺学院歌剧院演出。

被强加标签 称“解释也没用”

一直被中国大陆网民强加标签的他，事业陷入了低潮期，由炙手可热的大满贯三料影帝险变失业人士，他接受港媒专访时说：“无所谓牺不牺牲品，想也多余，没意义，社会风气是这样，出来解释没用。这是猎巫行动，你知不知道以前的猎巫行动？被烧死的女人个个都是巫婆吗？当然不是，他们要找人来烧死，做个样办。世界历史的经过有很多人牺牲，个个都说要出来讨个公道，这个世界哪里有公道！”

他听说ViuTV也定了政策，有些艺人用不得，又说之前他帮香港电台节目配音被抽起，被当局无礼对待：“帮视障人士节目配音都要被抽起？或者我的声音让人讨厌吧……当然你有权傲慢，但你没礼貌兼不尊重，你至少都跟人说一声吧！是我帮他们，不是他们帮我，现象就是这样，现在别人那么多禁忌和顾忌……”

否认移民台湾 现阶段要做自己喜欢的事

2013年，黄秋生签英皇为经理人，但有一段时间，他没有工作收入大减，经理人公司的垫支渐渐变成了债项，于是转战台湾，即使那边的酬劳也没有以前那么高。他也否认移民台湾，目前走一步看一步，支出也没有那么多，不必穿靓衫买靓表开靓车，何况两个儿子都已毕业在加拿大工作，在英国的幼子今年也出来工作了。

作为大满贯影帝，他现阶段要做自己喜欢的事情，舞台剧做完，9月回台湾拍综艺，并办学校开班教演戏，那边有较稳定的环境做一些长远的事情。此外，他表示会进军饮食业，他说，其实那边很多艺人都做饮食，但他不会开实体店，会和朋友合作推出急冻点心，同时也想写一本教人演戏的教科书。

他同意这段时间是吃力的，“在我的人生来说，是最大风浪的时候，也是最大契机的时候，是一个最大变化的时候，要视乎你的人生如何选择，很多人遇到困难时会坐着哭，我觉得是应面对你的困难，困难过了之后，可能是精采的一笔。”