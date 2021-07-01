去年排队抢到好位 五月天歌迷不满中间区域被“降级”

五月天歌迷去年彻夜排队24小时，最后成功买到演唱会摇滚区正中间位置，怎料疫情暴发，演唱会一延再延。主办方日前再度宣布延后到明年12月，并另增四个新区域，令原本购买中间区域的歌迷，被“降级”移位到一边，引起歌迷不满。

原定去年8月30日在新加坡国家体育场举行的“Mayday Just Rock It!!!蓝Blue”演唱会，因为冠病疫情关系，曾延期至今年2月27日与9月4日。但鉴于各地疫情仍未稳定，主办方周一（6月28日）在面簿宣布，演唱会再度延后到明年12月3日。

第三度延期后的演唱会主题也也改为“好好好想见到你Mayday Fly to 2022”，并于今天（1日）为新增设的区域进行售票活动。

主办方的公告一出，引起部分歌迷不满，尤其是购买到演唱会舞台前正中间区域PA6和PA7位置的歌迷，这些歌迷纷纷到主办方面簿申诉，指新增设的区域，等于牺牲掉之前购买到最佳位置的歌迷利益。

一名不愿具名的歌迷就向本报申述，当她得知演唱会不会取消，只是延期时，她还松了一口气，但后来她惊觉主办方增加了延伸舞台，也调整了座位区域。

她说，去年1月17日和朋友轮流排队，彻夜排了24小时，才好不容易买到演唱会正中间PA6和PA7的位置，岂料如今主办方却在原本舞台前的中间位置增加了四个新区域，对原本购买中间区域的歌迷非常不公平。

“演唱会延期、更换主题、更改舞台设计都能理解，但主办方应该事先通知已购票的歌迷，现在原本正中间的位置，无端端就被降级移到旁边去了。”

署名“zizhen chen”的网友也在主办方面簿留言，因对主办方更改座位区域一事非常失望，最后选择退票。

主办方：歌迷可重买心仪座位再退票

主办方发贴文解释，因不同表演内容和硬体需求，舞台和座位也有所调整，歌迷可以重新购买心仪的座位，之后再退回原本已购买的票。

主办方ONE Production在面簿发布演唱会延期到明年12月后，隔天又在面簿发出“温馨提醒”，指因演出更改为全新内容，应不同的表演內容及硬体需求，舞台及座位图也有所调整，造成不便还请见谅。

主办方还说，歌迷可保留原票券入场，或者重新购买心仪的座位，并在2021年7月11日之前申请退票，若无法出席也可以退票。

不过，受访的歌迷就指出，当初就是为了抢中间的位置才彻夜排队买票，即使现在能够重新购票，也不保证一定能够买到，让她感到无奈。

也有其他歌迷对主办方的回应感到失望，希望主办方能考量歌迷做为消费者的权益。本报已联系主办方，至截稿前仍未得到回复。