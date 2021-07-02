法官又驳回布兰妮解除监管请求

39岁的美国西洋天后Britney Spears（布兰妮斯皮尔斯）在美西时间上月23日透过视讯出席听证会，争取解除她爸爸Jamie Spears（杰米斯皮尔斯）的监管，她痛诉父亲过去13年来对她的监管行为是“虐待”，除了掌控她6000万美元（约8070万新元）财产，还不顾她的意愿，不让她除去子宫内的避孕器，不让她与男友结婚，让外界哗然。

布兰妮在听证会后，与男友飞到夏威夷散心，没想到一周后法院仍旧驳回她先前请求解除监管的要求，目前仍不清楚理由。

媒体指出，法官最新的裁决不是针对听证会的结果，而是去年11月布兰妮委托律师，请求将她的父亲从监管人中移除，还说如果他仍在监管行列，她将拒绝演出。法官仅同意将信托公司Bessemer Trust列为共同监管人，但拒绝了她把父亲排除在监管行列之外。

父亲首发声：害她悲惨的不是我

布兰妮的父亲杰米近日打破沉默，他强调一切都是布兰妮自己的决定，“我这两年并未执行布兰妮的监护，我已经很久没和女儿说过话，我们的联系被切断了。我不是那个让她过得这么悲惨的人。”

布兰妮长期活在镁光灯焦点下，承受莫大压力，曾于2007年精神崩溃。她在前年开始试图解除此权力，双方多次对簿公堂。

布兰妮无奈说，自己想与男友结婚、生小孩，但体内被强迫植入避孕器，是父亲故意让她无法怀孕。她说：“我只想恢复正常生活，已经13年了，真的够了。我不是任何人的奴隶。”她表明希望能拿回属于自己的钱。

除了父亲外，布兰妮过去疼爱的小妹洁美（Jamie Lynn Spears），29日也在IG限时动态首度发表声明，坦言自己一直都很支持姐姐，也希望她能幸福，“我没能满足大众的期待在公开场合和社交网站上支持我姐，并不代表我不关心她。”她更表明自己没动过姐姐的血汗钱。