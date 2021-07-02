环保概念节目《盼望的大海》 众韩星在海边经营音乐酒吧

（首尔讯）韩国有线频道JTBC近年制作的《孝利的民宿》《认识的哥哥》都赢得不少口碑，该台近日再推出全新综艺真人秀《盼望的大海》，请来男歌手尹锺信，《鬼怪》演员李栋旭和金高恩，“The Penthouse”女主角李智雅，男团SHINee成员温流及乐童音乐家成员李秀贤，在海边开设有现场音乐演出的酒吧。节目29日首播，虽然收视只有1.5%，但获赞创新及疗愈。

《盼》包含大海、酒吧及环保等概念，让六名艺人摆脱日常生活，在海边酒吧度过愉快时光。李智雅与温流亲自向制作组介绍节目概念，李智雅化身总裁演讲，说想打造有美食及音乐的空间，利用海边食材，以零塑胶、零废物、循环再用等环保概念，建立开放式的海边酒吧。身兼总厨的李智雅之后与温流一起跟厨师学做海鲜串烧，亲手处理八爪鱼及鲍鱼等食材。李栋旭与李秀贤则学习制作米酒。

尹锺信为了在酒吧演出，约了温流及李秀贤练歌。他说要选择适合海边气氛的作品，并试唱了经典歌曲《你内心的忧郁》；还安排首名客串的驻场歌手，人气女团Blackpink成员Rose惊喜登场，她建议唱美国男歌手John Mayer的“Slow Dancing in a Burning Room”，并当场试唱，令坐在台下的李栋旭、金高恩及李智雅听得入神。

此外，《鬼怪》拍档李栋旭与金高恩，还在节目中一同潜水捡垃圾。当日两人在海底拾获大量塑胶物及废铁枝。李栋旭细心照顾金高恩，关系犹如兄妹般。