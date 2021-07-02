南大心理学系毕业 伍雪绮“搞叛逆”当歌手

本地歌手伍雪绮（25岁）两年前从南洋理工大学心理学系毕业，但她没有从事相关工作，而是毅然踏上歌手之路。谈及父母的反应，她说：“他们当然不支持，但说给我‘几年’试一试。不过我没给自己设期限，希望一直走下去。”

伍雪绮透露，自己从小个性乖巧，学业成绩也名列前茅，从没让父母担心，没想到却在大学毕业后“搞叛逆”，全因为她太喜欢音乐。

伍雪绮喜欢听周杰伦、薛之谦等创作歌手的歌曲，并深受启发，2017年写下自己的第一首歌《后知道的幸福》。2018年，她以这首作品参加“新空下2019”全国学生新谣歌唱及创作比赛，获得优胜奖，让她得到很大的鼓励，决定继续创作。

去年，她正式在数码平台发行第一首歌曲《那些回忆》，今天（2日）发行第二首歌《如果你爱我》。她的创作灵感都来自亲身经历，《后知道的幸福》描述两个人错过相爱的机会，《那些回忆》记录一段无疾而终的远距离恋情，新歌《如果你爱我》则唱出渴望恋爱的心情。

伍雪绮说：“我个性比较害羞，所以选择将说不出口的话写进歌里，写歌对我来说是一种情绪释放。”

《如果你爱我》找来在美国纽约工作的中国音频工程师李海完成混音。伍雪绮是从社交平台IG发现李海，很欣赏对方的作品，于是邀他合作。

正式发表的两首歌都是快节奏，伍雪绮说：“我对中文嘻哈有兴趣，所以比较喜欢写快歌。”她请舞蹈老师为新歌编舞，将在TikTok上载视频，邀网民跟她一起跳舞。