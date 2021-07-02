周杰伦香港个唱四度延期 10万人等两年半或创健力士

（香港讯）台湾乐坛天王周杰伦的世界巡迴演唱会香港站四度延期，原定下月在中环海滨户外举行，但近期英国及台湾疫情严峻，主办单位不能预计香港政府会否再收紧检疫措施，决定再将演唱会延期至明年3月。

主办方深表无奈及歉意，希望歌迷能再等等。鉴于有10万张门票两年半以来，观众一直不放不让，主办方将尝试申请成为健力士世界纪录，留为纪念。

周杰伦为庆祝入行20年，原计2019年12月在香港迪士尼乐园举行《嘉年华世界巡回演唱会香港站》，共六场，当时受反送中运动影响延期；之后曾计划去年11月举行，但疫情关系，再延期至今年4月，并移师至中环海滨户外演出场地。

演唱会如今第四度延期，10万名粉丝购票后一直没有退票，主办单位说这可能是全世界最多人等待的表演活动，将申请健力士世界纪录认证。“10万人一起等了差不多两年半，希望让周杰伦和歌迷一同登录健力士作纪念，以感谢大家长期持有门票，不放不让的决心。”

主办单位宝辉娱乐及杰威尔音乐说，周杰伦已经为入境香港的隔离做好准备，但因为香港政府日前开始实施地区性航班“熔断机制”，再加上台湾的疫情严重，港方对台湾人的检疫措施有所改变，有太多不可预期的变数，所以才会做出这个决定。