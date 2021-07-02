众乐手悼念Beyond黄家驹

（香港讯）6月30日，Beyond乐队成员黄贯中在社交媒体上发文悼念28年前去世的黄家驹，“28年前，失去了一个好朋友，世界上少了一个天才。其实我知道你没有走过，你一直都在，就在我左右。每当音乐响起时，你比以往任何一刻都更贴近我们，对，你不在天堂，也不在地狱，你就在我们的心里。家驹，谢谢你给我们的一切。 ”

乐队另一位成员叶世荣，则在零点发文称，“怀念你家驹”。

音乐人阮民安则说：“他虽走得早，他青春不老。”并憾慨香港时局，“香港都变了，只有您没变。”黄家驹的粉丝专页，也陆续发出追悼。中国微博也有超过3000万人阅读关于“怀念黄家驹”的贴文。

黄家驹曾是香港摇滚乐队Beyond的主唱和词曲创作者，创作《海阔天空》《光辉岁月》《缓慢》《喜欢你》等好歌。在黄家驹的带领之下，Beyond乐队在上个世纪80年代末到90年代初红遍港、澳、台和东南亚。31岁的黄家驹在1993年6月24日，赴日本参与富士电视台游戏节目，因水滑意外摔倒，从3公尺高的台上坠下，头部着地，住医六天后不幸逝世，终年31岁，震撼当时华人圈。后来的Beyond在2005年举行“Beyond The Story Live 2005”告别世界巡回音乐会后，解散各自发展。