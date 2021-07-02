林青霞不怕老丑：不接受是自找苦吃

（台湾讯）久违的林青霞接受《中时电子报》访问，67岁的她被问及是否担心老去，她认为“过了60岁还要以美貌上热搜，感觉也是挺辛苦的一件事”。现在的她，活得越来越自在，豁达地说：“老不老，美不美丽，我自己完全不在乎，我认为这是人生的一部分，没什么好怕的，这是自然定律，不接受也得接受，否则自找苦吃，反而是我的朋友和影迷比较在意这个问题。”

林青霞也分享过去六个月的瘦身心得。她透露爱吃花生、花生酱、面食、宵夜，太胖时不愿拍照，衣服越穿越大，以前的衣服都穿不下。“张叔平警告我不要再买像大肚婆的宽松长裙了，虽然我自己不介意，但我的朋友受不了。”

一度胖到68公斤 2个月内瘦9公斤

她去年圣诞前胖到68公斤。“自己抓着腰部的救生圈都觉得可笑，女儿为了我的健康常劝我减肥，朋友看了我也摇头，有几天我是天亮睡，天黑醒。我觉得这样下去太过分，于是有一天下定决心熬着不睡，就转成了天黑睡，天亮醒。圣诞节后开始饮食节制，少油少盐、不甜、不零食、不宵夜、少淀粉、多运动。”

其实，林青霞这些年保持天天运动一小时的习惯，她热爱乒乓，每周也打两次羽毛球、做一次皮拉提斯、一次到山顶走两圈约一个半小时。她分享走山时常看到野猪，她只静静拍照，不敢出声；遇到倾盆大雨，只有淋着雨走完全程。

巅峰期68公斤，有毅力的她，两个月内瘦9公斤，现在体重56公斤，令她很有成就感。瘦身后，她获得女儿和朋友的赞赏。“以前太小的衣服都能穿了，于是我很高兴地跟施南生去逛街，我说买大一点点怕一会儿又胖回去，她立刻警告我，‘你永世不会胖回去，减肥是你的终身职业’。”

谈到冻龄秘诀，林青霞笑言：“我没什么秘诀，其实我也不算冻龄。大家千万别学我，我是晚睡晚起，三餐不定时，不吃维他命，不吃保健品，不敷脸，大概我是山东人基因好，抗折腾。”

打球意外被打中右眼珠

林青霞不久前和友人打羽毛球，意外被橡胶球头打中右眼珠，她找了和先生认识多年的眼科医生治疗，同时解决白内障问题，医生花了7分49秒就完成手术。

林青霞为此写了一篇“我的右眼珠”文章，提及女儿邢爱林主动提出陪她做手术，“虽然不觉得需要，但感觉很温暖。我们这一代生活条件好了，从来没想过劳烦孩子为我们做些什么，只问自己为孩子做得够不够。”