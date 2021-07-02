与艋舺鸡排公司理念不合 NoNo宣布退出

台湾艺人NONO（陈宣裕）昨天（7月1日）通过面簿宣布退出参与经营的艋舺鸡排连锁店，好友李国煌今早受访表示，本地的几家鸡排店生意应该不会受影响。

NONO昨天发声明，从2020年12月31日起，已全面终止授权“元滋品牌股份有限公司”使用本人及其他艺人国内外肖像（含照片、影片、媒体露出），正式退出艋舺鸡排经营团队。他接受台湾媒体访问指退出原因是和公司的理念不同，自己不是最大股东，没办法左右公司的经营方向，所以不如把股份卖给合伙人，全部裸退。

NONO自2015年开始涉足副业，和台湾“鸡排天王”刘明道共创“艋舺鸡排”，在全球各地已经拥有超过150家分店。本地也不例外，现有四家“艋舺鸡排”店。2019年9月27日，位于西部JEM的“艋舺鸡排”店开张时，NONO前来造势，好友梁智强、李国煌、陈建彬、程旭辉等也前来捧场。

李国煌：本地生意不受影响

李国煌今早受访表示，金刚媒体并没有参与投资鸡排店，由于是NONO的好友，加上也认识JEM代理鸡排店的代理商，所以才去站台支持。

他透露，去年12月去台湾参加金马奖时，已听NONO提起要退出的事宜，听说主要是和公司的经营理念不一样。

不过李国煌认为，NONO的退出应该不会影响本地四家鸡排店的运作，只是今后店家不能使用他的肖像来进行宣传。

他也认为，本地的鸡排店已经经营了好几年，有一定的顾客群，加上食物好吃，所以应该不会有太大影响。