为救场顶替演出 罗人友表艺珍爆红

大家对广东话“执二摊”这个词有着不太好的印象，貌似人家不要的东西才给你，但在娱乐圈，“执二摊”未必是坏事，在韩国就有不少演员“执二摊”而爆红的例子。

像是电视剧《月升之江》男主角金志洙爆出校园霸凌，临时找来罗人友救场，罗人友用一个月火速把整部20集的戏拍完，专业表现获得导演尹尚浩大赞，而《月升之江》刚杀青，罗人友就确定将在《月升之江》导演新作《魔咒的恋人》担正男一，终于从配角熬到主角位置。

另一个例子是女团April成员娜恩卷入霸凌前团员疑云，原本参演的电视剧《模范计程车》当时尚未播出，剧组紧急找来表艺珍顶替，重拍了近60%已完成的戏份。

表艺珍饰演电脑黑客，戏份不少，表现获得观众好评。有一场戏是她调查一个色情网站，发现姐姐是受害者，因为无法阻止影片散播而崩溃自杀。表艺珍既心痛又愤怒，充满层次感的演技令人印象深刻。表艺珍这些年一直是女配角，相信《模范计程车》将为她开启女主角的机会大门。

韩剧其他“执二摊”成功例子：

金喜善成就不少韩流女星

韩媒曾以“金喜善成就了多少韩流女星？”为题做报道，原来她曾推掉多部韩剧，后来接演的女星都成功上位。

金喜善当年接到《秋天的童话》演出邀约，因为把事业重点放在电影上而婉拒了尹锡湖导演。2002年，尹锡湖请她演出《冬季恋歌》，还是被拒。这两部剧在亚洲各地引起轰动，并让两位女主角宋慧乔和崔智友一跃成为韩流巨星。

金喜善还曾推掉《开朗少女成功记》，成就了张娜拉的成名作。还有《对不起，我爱你》，《巴黎恋人》《我的女孩》，都让各别女主角林秀晶、金諪恩、李多海爆红。

《秘密花园》

《秘密花园》原本选定张赫为男主角，但张赫的经纪公司要求让同公司的朴宰范出演剧中韩流明星一角，该剧制作公司拒绝，结果张赫放弃演出，由玄彬顶上。玄彬2005年以《我叫金三顺》爆红，之后的《雪之女王》和《他们的世界》却反应平平，2010年终于以《秘密花园》再创事业高峰。

《太阳的后裔》

宋仲基以《太阳的后裔》“刘大尉”一角迎来事业高峰，他其实不是这个角色的第一人选，该剧监制曾指宋仲基外貌太白净，没有“刘大尉”的味道。这个角色曾邀元斌、赵寅成、孔刘和金宇彬演出，但四人以必须剪短头发、长期海外拍摄等原因推演。编剧金银淑后来透露，最后接受宋仲基，一来团队想尝试在刘大尉身上呈现反差魅力，刚退伍的宋仲基也增添了男人味，而且宋仲基积极争取演出，于是决定选他。

《尸战朝鲜》

宋仲基也曾推掉作品。NetfliX自制影集《尸战朝鲜》王世子李苍一角最初属意宋仲基，不过他当年为了准备与宋慧乔的婚礼而推辞，角色最终落在朱智勋手上，让朱智勋打开国际知名度。

《又，吴海英》

《又，吴海英》一开始向金亚中和崔江姬递了剧本，但金亚中有电影拍摄，拒绝了邀约，崔江姬也因为撞档期而婉拒了演出。后来曾与徐玄振合作电视剧《三剑客》的金炳秀导演引荐徐玄振，她以细腻的内心戏抓住观众的心，被封“爱情剧女王”，这部剧也成了她的代表作之一。

宋仲基“执二摊”演出《太阳的后裔》。（互联网）