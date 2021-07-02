从艺35年不曾想离开演艺圈 刘谦益75岁才言休

从艺35年，刘谦益从未想过要退出演艺圈，今年69岁的他笑言，身体目前仍健康，希望能先干到75岁再决定要不要退休。

昨天（1日）是本地资深艺人刘谦益从艺35周年的纪念日，他受访表示，从50岁开始就常被媒体追问何时退休，之前他会以10年为一个周期，转眼年近70，他保守说，希望身体能允许自己工作到75岁，再看健康状况是否要继续做下去。

从1986年6月30日和新传媒签约后，刘谦益一干就是35年，他表示从没想过要离开，谦虚说自己知名度不是很高，如果跳槽也许就跳不见了。“我比较死心眼，这份工作做得顺利、开心，为什么要换？”

刘谦益现在很享受演戏，他表示以目前的年龄来说，最适合做这份工作，加上本地多年已没拍古装戏，所以不觉得辛苦。“拍古装戏有很多打斗，另外要粘胡子，戴头套，本地天气热会很难受。”

从艺35年，刘谦益表示从没后悔过。入行前他曾从事过建筑行业，但没做多久建筑业行情急转直下，最后只能退出。

反而是当演员虽然是从玩票性质开始，却越演越喜欢，所以35年过去了，如今回望过去，他笑说当初的决定没有错。

刘谦益现在唯一担心的是自己的身体健康，为了能走得更远，他表示要照顾好自己的身体，没有健康就无法再演戏。

69岁仍希望能掌握多种技能

刘谦益多年来演出了许多好作品，但他仍谦虚说，自己在新传媒众艺人中属于蛮普通的演员，所以多年来都尽量突破自己。

他表示自己是华校出身，英文不好，虽然多年来坚持学习英文，但仍不流畅。“如果英文流畅，我会多一些表演的平台。”

除了英文，他也希望自己能有新的东西展现给观众，所以也学唱歌、跳舞，还有模仿。“哪一方面不足，就要下苦功，虽然69岁才找到方向，但这样才比较有机会做到75岁。”

另外，在行内35年，刘谦益觉得本地的戏剧也一直在进步，无论是从拍摄器材和手法，还是演员的培训都在尽量跟上时代。“观众的欣赏水平提高了，如果我们制作不跟上，观众就会选择欣赏其他地区的戏剧。”

最近刘谦益在赶拍本地戏剧《人心鉴定师》，剧组前段时间因疫情关系停拍了一段时间，目前恢复拍摄，预计8月会杀青。