林凡期许自己再勇敢一点

林凡阔别七年推出新专辑《再见》，前天下午在台北透过视讯接受《联合早报》专访，她说虽然这七年没有新专辑，但没有离开音乐：“我一直都在，没有躲起来，只是比较低调。”

林凡的父亲是马来西亚人，母亲是台湾人，她拥有马来西亚国籍与台湾永久居留权，多年来在台湾发展歌唱事业。

林凡透露这七年间，她因为换了唱片公司，花了蛮多时间跟新的团队磨合。但她没有停止唱歌，2017年到Livehouse EZ5固定演唱，也参与舞台剧和音乐剧演出。

新专辑取名《再见》，对她最大的含义是，再一次跟大家见面。她坦言这么久没发片，担心歌迷忘了她。“毕竟七年后，已经是一个新的时代，大家的听歌习惯不一样了，听的音乐也不一样了。歌坛还喜不喜欢我？大家还想听我唱歌吗？对自己有很多疑问。”

跟狂粉说“再见”

歌曲“I Don't Know Why”反映了她的担忧。“歌里头唱的都蛮写实的。我相信我不是唯一担心自己的未来、工作、感情何去何从的人，现代人很多都有这种搞不清楚自己在干吗的心情。”

新专辑有一半的歌曲是关于道别，另一半则是再次见面的心情。说起道别，她透露父亲患癌多年，2018年1月过世，对她冲击很大。“当时眼看爸爸离开的日子越来越靠近，要跟爸爸说再见，那是非常难忘的一个感受。突然觉得自己的其他烦恼、忧虑、问题，都没有家人受苦的问题那么大。”

至于再次见面的心情，她以歌曲《亲爱的爱丽丝》举例说明：“歌曲描述一个神经大条的女孩子，蛮像在形容我的。我以往的歌曲比较深情、重伤，其实我也有少女心，这次想让大家知道我的这一面。”

面对感情，林凡承认自己不是勇于说再见的人。“我会犹豫不决，面对我不喜欢的人事物，我很难果断地说再见，所以如何潇洒又勇敢地说再见，我还在学习，希望这次的作品也能给大家一些勇气，同时期许自己再勇敢一点。”

虽然个性不够果断，但她不久前却下定决心跟一个狂粉说“再见”。她被一个女狂粉持续骚扰六年，对方试图闯入她家，狂寄7000封电邮，甚至攻击陪她回家的男性友人。她最终忍无可忍，报警处理，该女生今年3月被控侵入住宅、伤害等罪，判处六个月徒刑，罚款18万元台币（8700新元）。林凡说：“有些人，就是必须说‘再见’，不能心软。”

感情陷入“撞墙期”

台湾媒体去年报道，林凡与小3岁的日本籍圈外男友交往四年多，两人分隔台湾、香港两地，因疫情关系，去年农历年后未再见面，感情陷入“撞墙期”。

早报记者问起林凡目前的感情状况，她有些支支吾吾。“因为很久没有见面，就慢慢地……这算疫情后遗症吗？”所以是分手了？“我们升华了。”

聊起疫情期间的生活，林凡分享：“我跟妈妈住，要特别小心，不要连累她生病，所以我尽量少出门。我有运动，但没有逼迫自己，其实我喜欢出去运动，跟朋友一起，比较有动力，在家里少了动力。”

有下厨吗？她笑说：“我厨艺不是很好，但有跟着妈妈学，就一些家常菜啦！”最得意的菜肴是？“番茄炒蛋，哈哈！其实只要能做出一盘菜，不管是好吃还是还好，都有一点成就感。”