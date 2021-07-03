Goose当爸爸 以“C”为起点

本地歌手Goose（艺名：我鸟）推出新EP《C的起点》，他受访时说：“‘C’是音符的起点，专辑名称寓意‘新的起点’，收录的三首歌曲也都是以C调写的。”

第一首歌“The Beginning Of”描述一个父亲在女儿出嫁当天的心情，全场宾客热情欢呼时，父亲却依依不舍，他要习惯女儿不在身边的日子，这是他新的起点。Goose说：“这首歌的创作灵感来自Adam Sandler主演的电影‘The Week Of’，我看了电影后有感而发。”

Goose去年12月与本地歌手黄美婷结婚，这首歌是在两人决定结婚前写的，Goose笑言：“我好像预言家。”因为写了这首歌，他在婚礼当天特别留意岳父的表情，发现岳父看起来蛮轻松。

另一首歌《在营火熄灭之前》反映了Goose思想上新的起点。他解释：“我们一直被教育，一分耕耘一分收获，努力就会有成绩，但2018年我遇到一位前辈，他跟我说，一首歌就算写得、编得再完美，有多么动听，若没有其他‘机械’，如宣传计划，这首歌成功的机会将会非常渺小。”努力创作的产品不能保证有成绩，让Goose深受打击，但也让他思考接下来要如何经营自己的音乐。

第一次抱女儿感觉奇妙

去年为了庆祝和纪念大喜之日，Goose推出歌曲“Goodbye Huckleberry Finn”，叙述自己告别单身，迎接新生活的心情，这首歌也收录在这张EP。而Goose现在不仅是人夫，上个星期三还有了个新身份——人父，妻子黄美婷上个星期三产下女儿小静。

Goose忆述老婆生产的前一天下午开始阵痛，直到隔天下午才生下宝宝，他只能陪在一旁安慰和鼓励，感到很无助。他陪老婆进产房，谈及第一次抱起女儿的心情，他说：“我没有哭，蛮冷静的，但感觉很奇妙。”

夫妻俩请了陪月嫂，Goose说：“我就跟在阿姨身边学换尿布、喂奶，像个实习生。”有为宝宝写歌吗？他说：“还没有，但将来一定会有。”