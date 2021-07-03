古天乐机场被搜身 安检人员幸福表情引关注

（综合讯）香港艺人古天乐最近与郭富城、刘青云合拍新片《扫毒3》。正在中国大陆云南西双版纳取景的他，除了被粉丝在街头拍下造型和部分情节，网络更是流传他昔日在大陆机场被搜身的视频。其中显示，安检人员搜身时幸福表情引关注。

视频中古天乐一身黑衣打扮超有型，在场两名女安检员也抵挡不住男神魅力，其中一名边搜身边露傻笑，另一名坐着的安检员则是手撑着下巴，一脸羡慕又专注地看着同事工作。

安检后，不少人尾随要求合照，但获多名工作人员护航的他木无表情，直行而过，未停步拍照，粉丝于是用手机拍下视频放上抖音。因为帮古天乐搜身的女安检人员表情实在是太幸福，网友看得津津有味，直呼：“一见杨过误终身”“这些机会不是属于我的！”

而古天乐这段搜身影片更钓出了自称从事安检工作的网友，现身分享真实经历，“在机场安检的那些年，我搜身过张智霖、张学友、杜德伟、张杰、陈奕迅、韩寒，还有陶喆。其他人都没啥感觉，不追星！只是搜张学友的时候很激动，因为我喜欢他的歌。”

捐建小学变废墟

此外，古天乐多年来一直捐钱在大陆兴建学校，去年疫情下仍捐建了四所学校，由2008年开始，12年内已捐建了135所学校。不过，近日有网民到访古天乐约10年前在贵州省捐建的“红光古天乐小学”，发现该校早已荒废，学校周边杂草丛生。该网民指近年，很多农村人转到城市生活及工作，附近亦新建了条件较好的学校，所以古天乐这所学校已停办约四年，许多粉丝心疼古天乐全年无休拍片挣的辛苦钱就像打了水漂，质疑是否还有必要这样捐款。